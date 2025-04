Call of Duty: Dieser Schauspieler ist bald dabei und Fans hassen es – „ist das ein Witz?“

Stars in Videospielen sind längst keine Seltenheit mehr: Fortnite versammelt halb Hollywood und Fatal Fury hat jüngst sogar Fußballer Christiano Ronaldo aufgestellt. Nun ist Call of Duty dran.

Denn die dritte Saison von Black Ops 6 enthält Event Pass Rewards, die sich nicht nur um die wundersamen Wirkungen von Gras, sondern passenderweise auch um den Weed-Advokaten und Schauspieler Seth Rogen (Bad Neighbors, The Interview) drehen. In den sozialen Netzwerken stößt diese Kollaboration auf harsche Kritik.

Call of Duty: Seth Rogen-Skin bekommt Gegenwind

Vor allem auf Reddit finden sich einige erzürnte Call of Duty-Spieler*innen (und ebenfalls solche, die mit dem Shooter wenig anfangen können), die die Aktion rund um den Schauspieler mit der ikonischen Lache wenig feiern. Besonders im von JumpThatShark9001 erstellten Thread versammelt sich zahlreiche Kritik, die mal amüsant, mal beißend daherkommt. Zelebriert wird der kommende Event Pass jedenfalls nicht.

Viewless25 zieht einen Vergleich zum eingangs erwähnten Battle Royale, welches ja schon lange die Praxis betreibt, Stars als Skins zu verkaufen: „Ist das ein Witz oder haben sie CoD wirklich gerade in Fortnite verwandelt?“ Nutzer*in Requiem_Xen attackiert hingegen direkt Seth Rogen selbst: „Wer zur Hölle würde als dieser abgeranzte Clown von einem Schauspieler spielen wollen?“

Und der oder die Nutzer*in mit dem spannenden Namen RainbowDildoMonkey zieht gleich über CoD als solches her: „Wer auch immer im Jahr 2025 noch Call of Duty kauft und spielt, verdient das und schlimmeres.“ Ob dieser Blick ins Mikroskop stellvertretend für die Spielerschaft steht, sei mal dahingestellt, aber zumindest ist das Meinungsbild hier recht eindeutig und umfasst beinah 100 Kommentare sowie mehrere hunderte Upvotes.

Ein Blick in den Call of Duty-Blog verrät indes, welche kosmetischen Gegenstände euch neben dem Seth Rogen-Skin noch erwarten, und ja, seine Lache ist auch dabei. Dazu kommen neue Waffen, Sprays und Sticker, alle mit Referenzen zu der erwähnten Drogenpflanze. Wie immer ist der Pass unterteilt in zwei Bereiche, von denen ihr einen kostenlos erspielen könnt und einen käuflich freischalten müsst. An anderer Stelle hat Call of Duty: Black Ops 6 jüngst einen lang gehegten Fan-Wunsch erfüllt.

