Call of Duty: Black Ops 6 erfüllt lang gehegten Fan-Wunsch – „Hasse diese Änderung, aber ich verstehe sie“

Mit der Season 03 werden in Call of Duty: Black Ops 6 zahlreiche neue Features, Modi und Waffen eingeführt. Spieler*innen können sich sowohl über neue Multiplayer-Optionen als auch gruseligen Zombie-Content freuen. Eine von Fans geforderte Matchmaking-Option wird nun ebenfalls implementiert.

Diese sorgt allerdings für Diskussionen. Ab dem heute ausgerollten Update habt ihr die Möglichkeit, das Crossplay-Feature nur für Konsolen zu aktivieren. Dies soll einem Problem vorbeugen, mit dem die Call of Duty-Reihe schon lange zu kämpfen hat.

Call of Duty: Black Ops 6 – Nachteil fürs Matchmaking und für PC-User*innen?

Spieler*innen auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S können sich dafür entscheiden, dass die Crossplay-Funktion PC-Nutzer*innen ausschließt. „In Saison 03 bieten wir Konsolenspieler*innen mehr Optionen, indem wir die Einstellungen für das MP-Ranglistenspiel und das Call of Duty: Warzone-Ranglistenspiel voneinander trennen und eine neue, reine Multiplayer-Einstellung für Quickplay-, Featured- und Party-Games-Matches hinzufügen“, heißt es in den Patch-Notes.

Sehr hier den knalligen Zombie-Trailer zu Call of Duty: Black Ops 6, Season 03:

Als negativer Effekt wird angemerkt, dass das Matchmaking in diesem Fall länger dauern kann, da die Auswahl der gleichzeitig aktiven Nutzer*innen natürlich geringer ist. Mit dieser Funktion hört Entwickler Activision jedoch auf einen lang gehegten Wunsch der Spielerschaft – denn vor allem auf dem PC sind Cheater*innen zu beobachten und zum nervigen Spielerlebnis geworden. Diese sind bei Konsolenzocker*innen nun auf Wunsch außen vor.

„Als PC-Spieler*in hasse ich diese Änderung, aber ich verstehe sie“, sagt User*in exjr_ auf Reddit. „Ich hoffe, die Wartezeiten werden dadurch langfristig nicht zu stark beeinflusst. Ich will mir das Spiel nicht auf der PS5 kaufen müssen, um eine gute Erfahrung zu haben.“ Generell haben viele PC-Nutzer*innen ein Problem mit dieser Einstellung, habe das Crossplay-Feature Call of Duty auf dem PC doch gewissermaßen gerettet, wie BrinkofEternity herausstellt.

„Nur der einfache Ausweg“

„Nur in dieser Fanbase würden die Leute ein lang gefordertes Feature nehmen und in etwas Negatives drehen“, echauffiert sich dagegen jenkumboofer. Darauf reagiert champagne_anyone: „Weil es das auch ist und ich würde mich auch als Konsolen-User*in beschweren. Crossplay ist eines der besten Features des modernen Call of Duty und jetzt schließen sie eine Plattform aus, weil ein Prozent der User*innen cheaten.“

Es würde das wahre Problem nicht beheben, sondern nur „der einfache Ausweg“ sein, wenngleich Call of Duty mit seinem Programm Ricochet stets neue Möglichkeiten entwickelt, dem Schummel-Problem Herr zu werden. Die Zeit wird zeigen, ob sich die Entwickler*innen hiermit ein Bein gestellt haben, oder ob die Maßnahme fruchtet. Bis dahin könnt ihr bei uns lesen, warum Call of Duty: Black Ops 6 das vielleicht beste Spiel der Reihe seit Jahren ist.

