Call of Duty Black Ops 6: Heimliche Änderung bringt Fans auf die Palme – „Der Grund, nie wieder ein CoD-Spiel zu kaufen“

Gerade erst hat Season 3 die Fans von Call of Duty Black Ops 6 etwas zufriedengestellt, da greift Activision mit der neuen Saison völlig daneben. Denn eine im Vorfeld nicht kommunizierte Änderung sorgt für reichlich Gesprächsstoff in der Community.

Grund dafür ist, dass die Entwickler*innen still und heimlich viel mehr Werbung verbaut haben. Nicht für andere Produkte, sondern für die zahlreichen Skins des In-Game-Shops. Fortan werdet ihr nämlich mit Bannern nicht nur im Shop-Tab konfrontiert, sondern auch im Loadout-Menü und im Event-Tab. Für viele Fans ist damit eine Grenze überschritten, die sie nicht mehr tolerieren wollen.

Call of Duty Black Ops 6: Vollpreis-Spiel mit F2P-Mechaniken

Schon in der Vergangenheit wurde Call of Duty und insbesondere Black Ops 6 für die aggressive Monetarisierung kritisiert. Obwohl der Ego-Shooter zum Vollpreis angeboten wird, quillt der Shop nur über mit Skins, Battle Pässen und anderem Kram. Oft auch in Verbindung mit popkulturellen Marken, wie etwa Squid Game, oder Schauspielern.

Wer wollte, konnte das bislang aber zumindest halbwegs ignorieren, in dem er oder sie den Shop gemieden haben. Das ist nun nicht mehr möglich, denn mit der Season 4 gibt es nun viel aufdringlichere Bannerwerbung. Diese findet ihr beispielsweise im Loadout-Menü, also dem Ort, wo ihr eure Waffen individuell einstellt und den ihr im Schnitt vermutlich relativ häufig aufsucht – es gibt also keine Möglichkeit, ihnen auszuweichen.

Damit aber nicht genug. Werbung für die teils sündhaft teuren Skin-Pakete gibt es neuerdings auch im Event-Tab. Neben Informationen zu möglichen Double-XP-Wochenenden grüßt euch von dort jetzt ebenso ein Banner mit dem Hinweis, bitte noch etwas mehr Geld auszugeben.

Wütende Fans lassen ihrem Frust freien Lauf

Diese zunehmend aggressivere Art, die Mikrotransaktionen den Spieler*innen ins Gesicht zu drücken, kommt bei der Community wenig überraschend gar nicht gut an. Auf Reddit häufen sich seit der Änderung frustrierte Kommentare und wütende Beiträge. „Ich wäre nicht einmal sauer, wenn das nur in Warzone, einem kostenlosen Spiel, vorkommen würde, aber es in einen kostenpflichtigen Premium-Titel zu packen, wenn man bedenkt, wie teuer die sind? Verpisst euch“, heißt es etwa von Justice4Billy.

„Ich habe das schon ein paar Mal gesagt, aber dieser Mist ist der Grund, warum ich nie wieder ein Cod-Spiel kaufen werde“, wird an anderer Stelle kommentiert. Longjumping-Citron52 verweist derweil darauf, dass es ja noch schlimmer werden könnte: „Wartet nur, bis sie Pop-up-Werbung für Pakete einfügen, während ihr das Spiel spielt.“

Hier seht ihr auf Reddit, wie die Werbung aktuell aussieht:

Der Tenor ist klar: Activision und die zuständigen Call of Duty-Studios übertreiben es so langsam. Aber ob das bedeutet, dass die Werbung entfernt wird? Das bleibt abzuwarten. Immerhin dürfte eh schon bald das nächste Call of Duty angekündigt werden – vielleicht ja im Rahmen des Summer Game Fest?

