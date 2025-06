Call of Duty: Black Ops 7 – Alles, was zum neuen Shooter schon bekannt ist

Mit einem zu Beginn geheimnisvollen Trailer haben Microsoft und Activisoft während des Xbox Showcase Call of Duty: Black Ops 7 enthüllt. Mit an Bord sollen einige interessante Neuerungen sein, die uns das Studio zaghaft in Aussicht stellt.

Obwohl die große Enthüllung rund um Gameplay, Kampagne und Multiplayer noch etwas auf sich warten lässt, wissen wir bereits einiges über den Shooter. Wir fassen deshalb an dieser Stelle für euch zusammen, was uns dieses Jahr in Call of Duty: Black Ops 7 erwartet.

Release: Wann soll das neue Call of Duty erscheinen?

Offiziell gibt es noch keinen Veröffentlichungstermin für Call of Duty: Black Ops 7. Eigentlich ist noch nicht einmal bestätigt, ob wir überhaupt dieses Jahr einen Release erhalten. Wir gehen jedoch stark davon aus, denn immerhin hat es die Reihe bislang immer geschafft, alle zwölf Monate von sich Reden zu machen.

Basierend auf den Releaseterminen in der Vergangenheit, rechnen wir mit einem Erscheinen Ende Oktober beziehungsweise Anfang November. Gut möglich, dass sich Activision auch noch etwas zurückhält, da möglicherweise in diesem Jahr starke Konkurrenz droht. EA lässt nämlich an einem neuen Battlefield arbeiten, welches ebenfalls pünktlich zum Weihnachtsgeschäft in den Läden stehen könnte.

Lesetipp: Bei Black Ops 6 gab es zuletzt einigen Ärger

Sobald es Neuigkeiten zum Releasetermin von Black Ops 7 gibt, werden wir euch das natürlich umgehend mitteilen. Der Artikel erhält dann ebenso eine entsprechende Aktualisierung, damit ihr stets die wichtigsten Infos parat habt.

Für welche Plattformen erscheint Black Ops 7?

In erster Linie ist Call of Duty: Black Ops 7 für den PC, die PlayStation 5 und Xbox Series X|S angekündigt. Allerdings dürft ihr auch mit den Vorgänger-Modellen der beiden genannten Konsolen erneut losziehen, sprich PlayStation 4 und Xbox One. Am Computer steht der Shooter derweil auf Steam, im Battle.net und über die Game Pass-App parat.

Und was ist mit der Nintendo Switch 2? Diesbezüglich gibt es bislang keine Ankündigung. Allerdings haben Microsoft und Nintendo einst eine zehnjährige Vereinbarung geschlossen, die beinhaltet hat, dass neue Call of Duty-Spiele auch im Dunstkreis von Big N erscheinen sollen.

Seht hier den ersten Trailer zum neuen CoD:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Laut Angaben eines Pressesprechers (via Gamespot) wird daran weiter gearbeitet, es ist nur einfach noch nicht spruchreif. Es ist demnach durchaus möglich, dass die jüngste Konsolengeneration von Nintendo mit einer Version von Black Ops 7 bedient wird. Es steht nur noch nicht zu 100 Prozent fest.

Setting und Handlung: Worum geht’s überhaupt?

Mit dem mittlerweile siebten Teil der Black Ops-Reihe wagen Treyarch und Raven einen großen Sprung: 40 Jahre nach den Ereignissen des 2024 veröffentlichten Serienteils fängt die Handlung von Call of Duty: Black Ops 7 an und versteht sich damit eigentlich als Fortsetzung von Teil 2. Klingt verwirrend? Stimmt, aber das ist ja ein Markenzeichen der Treyarch-Shooter.

Im ersten Trailer sehen wir schon ein paar wiederkehrende Gesichter, wie zum Beispiel David Mason. Der war schon in Call of Duty: Black Ops 2 der Protagonist, wird dieses Mal aber von US-Schauspieler Milo Ventimiglia verkörpert. Ebenso bekommen wir kurz Raul Menendez vor die Augen, der wohl erneut der Bösewicht ist.

Mit diesem Trailer wurde vor vielen Jahre Black Ops 2 angekündigt:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Mason und sein Team bekommen es jedoch nicht nur mit klassischer Waffengewalt zu tun. Stattdessen setzen Menendez und seine Gruppierung Angst ein, um Menschen zu unterjochen – womit die Reihe wieder einmal sich dem Thema der psychologischen Kriegsführung widmet. Viel mehr Details gibt es bislang aber noch nicht.

Gameplay: Welche Modi sind bestätigt?

Ausführliche Spielszenen aus Call of Duty: Black Ops 7 haben wir noch nicht zu Gesicht bekommen. Hier wird ein kommendes Event mehr Informationen liefern, welches irgendwann im Sommer stattfindet. Dennoch hat sich Activision schon ein kleines bisschen in die Karten schauen lassen.

So erwartet uns erst einmal wieder das gewohnte Paket aus Kampagne, Multiplayer- und Zombie-Modus. Das heilige Triumvirat wird demnach nicht angefasst, aber trotzdem erwartet uns zumindest bei der Story eine spannende Neuerung – wobei das auch nicht so ganz stimmt.

Die Kampagne erleben wir dieses Mal nämlich nicht nur alleine, sondern können sie auch im Koop-Modus in Angriff nehmen. Activision selbst spricht von „Innovation“, aber technisch gesehen stimmt das nicht. Schließlich bot auch schon Call of Duty: Black Ops 3 eine Möglichkeit, die Story kooperativ mit bis zu drei Freund*innen zu erleben.

Wer entwickelt Call of Duty: Black Ops 7?

Verantwortlich für Call of Duty: Black Ops 7 ist Treyarch in Zusammenarbeit mit Raven Software. Die beiden Studios haben schon oft in der Vergangenheit zusammengearbeitet, unter anderem zuletzt beim direkten Vorgänger Black Ops 6. Vermutlich sind ebenso noch weitere Support-Studios an Bord, wie es bei der Reihe längst Usus ist.

Sobald wir mehr Informationen zu Call of Duty: Black Ops 7 erhalten, werden wir unseren Artikel übrigens stets aktualisieren. Derweil findet ihr hier unseren ausführlichen Test zu Call of Duty: Black Ops 6.

Quellen: YouTube / Call of Duty, Activision Pressemitteilung