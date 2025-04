Call of Duty: Neuveröffentlichung lockt mit absolutem Fan-Kult

Wer Call of Duty: Warzone spielt, verbindet mit der Battle-Royale-Karte Verdansk aller Wahrscheinlichkeit nach nostalgische Gefühle. Mehr noch: Für einen nicht geringen Teil der Spieler*innenschaft steht diese Map stellvertretend für den Siegeszug des Battle-Royale-Modus‘ speziell – auch und vor allem angesichts der aktuell „größtenteils negativen“ Kritiken für den Mehrspieler-Shooter auf Steam.

Zum Jubiläum von Call of Duty: Warzone wurde die in ihren Ausmaßen riesige Karte Verdansk jüngst zurückgebracht. Um das Comeback dieser in der Community wertgeschätzten Map zu feiern, verkauft der sich auf Gaming-Peripherie eingeschossene Händler Drop.com gerade ein besonderes Kuriosum: eine Tastenkappe für eure Tastatur, die alleine der Rückkehr von Verdansk gewidmet ist. Doch im Lieferumfang ist nicht nur ein auffällig gestalteter Keycap enthalten …

Call of Duty: Warzone – Map Verdansk mit eigener Keycap

Eines der erinnerungswürdigsten, landschaftlichen Alleinstellungsmerkmale von Verdansk ist, neben dem Flughafen oder der TV-Station, das Stadium. Auch Acropolis National Arena genannt, war früher vor allem „perfekt für Langstrecken-Camper“. Und heute findet sich das Verdansk Stadium als Miniatur in der Tastenkappe von Drop wieder. Der Produkthersteller der aus Acryl gefertigten Kappe wirbt damit, es handele sich um „eine perfekte Replik des einzigartigen Stadions“.

Wer sich die Fingerkuppen mit dem Keyboard blau und schwarz haut, kann das ab jetzt auch mit Call of Duty: Warzone-Power tun. Credit: Activision / Infinity Ward / Raven Software / Drop

Zugegeben: Das kleine, blickdurchsichtige Tastenwerk mit dem markanten Bauwerk im Inneren, kann als Blickfang herhalten. Beeindruckend ist aber auch der Kaufpreis. Die Drop Artisan Keycap Call of Duty: Warzone Edition, wie das Schmuckstück ausgeschrieben heißt, ist mit einem Preisschild von knapp 80 US-Dollern behangen. Das entspricht Stand heute (15.04.) ungefähr 70 Euro.

Zum Vergleich: Für dasselbe Geld können sich Gamer*innen eine vernünftige Gaming-Tastatur, eine entsprechende Maus oder ein Headset anschaffen – oder halt eine einzige Tastenkappe im stilechten Call of Duty-Design.

Drop(t) derzeit günstiger

Immerhin: Die Keycap ist wohl gerade im Angebot, wurde im Kaufpreis auf 60 US-Dollar vermindert. Fairerweise muss auch eingeräumt sein, dass ihr mit dem Kauf nicht nur ein blickschönes Stück Acryl für euer Eingabegerät bekommt. Zusätzlich erhaltet ihr von Drop „ein ganzes Arsenal an exklusiven Gegenständen im Spiel“. Genauer dürft ihr im Falle eines Kaufs zusätzlich fünf verschiedene In-Game Items abgreifen, die aber wenig überraschend eher kosmetischen Charakter haben.

Ganz genau handelt es sich hierbei um eine Calling Card, also einem kleinen Banner, das euer Spieler*innenprofil visuell aufwertet; einen Decal, sprich einen Aufkleber für eure Waffen; zudem ein spezielles Emblem für euer Spieler*innenprofil; und Ähnliches. Ob euch das zugegebenermaßen hübsch anzusehende Dekoteil mitsamt der virtuellen Dreingaben den Kaufpreis wert ist, müsst ihr natürlich selber entscheiden – oder einfach in euch reinhorchen, ob ihr Fan von Call of Duty (Warzone) genug seid.

