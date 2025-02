Call of Duty: Wer das jetzt kauft, hat einen unfairen Vorteil

Die Rückkehr der ikonischen Terminator-Figur zu Call of Duty ist Teil eines Kollaborations-Events mit der Filmreihe und kann sowohl in Warzone, als auch Black Ops 6 erworben werden.

Das Terminator Ultra Skin Bundle kostet 3.000 CoD-Punkte und enthält neben zwei T-800-Varianten auch vier Waffenbaupläne mit roten Tracern sowie weitere kosmetische Inhalte. Während sich viele Spieler*innen über die erneute Veröffentlichung freuen, gibt es an einer Variante allerdings Kritik.

Call of Duty: Fans verärgert über diesen Vorteil

Der Endo Titanium Core-Skin soll laut einigen Mitgliedern der Call of Duty-Community dazu führen, dass Gegnerinnen und Gegner schwerer zu erkennen sind und damit spielerische Vorteile bieten. In einem Reddit-Thread wird er deshalb sogar schon als „pay-to-win“ bezeichnet.

„Ganz im Ernst. Dieser Kerl ist 50 % durchsichtig, und er hat bereits einen kleineren Torso als jeder andere Skin im Spiel, fade Farben und einen kleineren Kopf. Die Hit Box hat vielleicht dieselbe Größe, aber die Sichtbarkeit fällt anders aus“, heißt es dort als Einleitung.

In den Diskussionen ziehen Spieler*innen Parallelen zum Gaia-Skin aus Modern Warfare 2, der laut Dexerto wegen schlechter Sichtbarkeit in der Vergangenheit ebenfalls umstritten war. „Willkommen zurück Gaia-Skin“, lautet einer der meistgelikten Kommentare.

Andere Stimmen kritisieren, dass solche Skins absichtlich entwickelt würden, um Gamerinnen und Gamer zum Kauf zu bewegen. Sie verweisen auf ähnliche Modelle wie Front Man, Roze oder Ghillie-Anzüge, die ebenfalls schwer zu erkennen seien.

Kritik überzeugt nicht immer

Nicht alle teilen jedoch diese Einschätzung. Einige Call of Duty-Spieler*innen berichten, dass die Sichtbarkeit des Skins stark von der Umgebung abhängt. So sei der T-800 bei dunklen Outfits schwerer zu erkennen, aber nicht so problematisch wie andere.

Trotzdem wird immer wieder darauf hingewiesen, dass der Skin in bestimmten Situationen, etwa in Thermal-Sicht oder auf bestimmten Karten, schwer auszumachen sei. Auch das laufende Terminator-Event stößt nicht bei allen auf Begeisterung: Viele bemängeln, dass nur die Belohnungen für Call of Duty: Warzone interessant seien.

Quellen: Reddit/ LittleMantle, Reddit/ Automatic_Ad1665, Dexerto

