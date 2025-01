Resident Evil 2: Comeback ein schockierender Flop – „pure Frustration“

Schulterblick: Im Dezember 2024 wurde Resident Evil 2 Remake für den Apple-Gerätepark veröffentlicht – also für iPhone, iPad und Mac. Als verkaufsfördernde Maßnahme gab’s eine beachtliche Vergünstigung: Bis einschließlich zum 8. Januar konntet ihr den neu interpretierten, zweiten Hauptteil der Survival-Horror-Reihe für schlappe zehn Euro einsacken.

Eine Anregung zum Kauf, die sich anscheinend nicht ausgezahlt hat. Denn Resident Evil 2 Remake hat in der Version für iPhone & Co. wohl gerade mal 100.000 US-Dollar in Capcoms Kassen gespült, wie die App-Tracking-Plattform Appmagic aufführt. Was sich nach privaten Maßstäben erstmal nach einem ordentlichen Batzen Geld anhört, könnte für Capcom bedeuten, dass die Apfel-Ausflüge für Resident Evil an der Profitabilität vorbeigeschlittert sind.

Resident Evil 2 Remake für iPhone, iPad und Mac – Das sind die Verkaufszahlen

Die Einstiegshürde beim Remake zu Resident Evil 2 für die Endgeräte des Herstellers aus Cupertino liegt denkbar niedrig: Nachdem ihr euch das rund 22 Gigabyte schwere Paket aufs Device gezogen habt, legt ihr ganz kostenfreie mit der Gruselei los. Ihr schnuppert also wie bei einer Demo-Version ins Spiel rein. Gefällt euch, was Claire Redfield, Leon S. Kennedy und Raccoon City bieten (nämlich: haufenweise Zombies), blecht ihr wahlweise für das komplette Spiel. Das funktioniert dann, willkommen im digitalen Zeitalter, über sogenannte In-App-Käufe.

Beachtet auch nachstehend den Launch-Trailer zur Apfel-Gruselei:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Der langen Vorrede wirtschaftlicher Sinn: Vom 10. Dezember bis einschließlich 8. Januar lief die eingangs erwähnte 10-Euro-Sparaktion. Innerhalb dieses Zeitraums konnte Capcom mit genannten In-App-Käufen 95.000 US-Dollar erwirtschaften – wie ihr den Zahlen von Appmagic entnehmen könnt. Umgerechnet in zahlungswillige Spieler*innen bedeutet das: rund 9.500 Personen, welche die Paywall durchbrochen haben. Das rechnen euch auch unsere englischsprachigen Kolleg*innen von mobilegamer.biz vor.

Seit dem 9. Januar wird Resident Evil 2 Remake in Apple App-Store für den regulären Verkaufspreis von 40 Euro angeboten. Seitdem der Preis angehoben wird, hat das Spiel gerade mal 7.000 Dollar in Capcoms Kassen gespült. Übertragen in zahlende Spieler*innen bedeutet das: ungefähr 175 Personen haben seither den nötigen In-App-Kauf getätigt. Für einen hochkarätigen Titel wie Resident Evil 2 Remake enttäuschende Zahlen – die sich leider in ähnlich enttäuschende Verkaufszahlen für vorangegangene iOS-Portierungen wie Resident Evil 4 oder Resident Evil Village einreihen, wie auch in der Reddit-Community diskutiert wurde.

Warum ist Resident Evil 2 Remake auf Apple-Geräten ein finanzieller Misserfolg?

Die Gründe für den ausbleibenden Verkaufserfolg können vielfältig sein. Womöglich bevorzugen Spieler*innen auf mobilen Endgeräten eher Snack-artige Spiele – keine länger anhaltenden, zusammenhängenden Spannungsbögen. Denkbar wäre auch, dass die relevante Spieler*innenschaft bei Resident Evil 2 Remake & Co. bereits auf PC und Spielekonsolen zugeschlagen hat, jetzt keinen Grund dafür sieht, den Horror-Blockbuster auf dem kleinen Bildschirm neu anzugehen.

Dennoch: Die Nutzer*innen-Bewertungen im deutschen und englischen App-Store fallen eindeutig positiv aus. Eine Ausnahme stellt beispielsweise eine Ein-Stern-Bewertung dar, bei jener der leidtragende Spieler an Layout-Steuerung & Co. knabberte – deswegen ein frustriertes „tötet die Spielerfahrung“ in seine Bewertung verbaute. Apropos Frust: Könnte auch ein aktueller Tweet von Resident Evil-Leaker Dusk Golem auslösen …

Quellen: Appmagic, mobilegamer.biz, YouTube / @residentevil, Reddit / @Trickybuz93, Mac App Store / G’s Hp