Resident Evil: Überraschender Hinweis – das steht angeblich kurz bevor

Die aktuelle Faktenlage zu Resident Evil 9 ist dünn – und abgesehen davon, dass Koshi Nakanishi diesen nächsten Hauptteil federführend verantwortet, liegen keine bestätigen Infos vor. Dennoch: die Gerüchteküche brodelt unaufhörlich. Mitverantwortlich dafür sind vor allem die Insider hinter den Twitter-Profilen ResiEvilCentral und Dusk Golem – wobei Letzterer aktuell wieder zu Teil neun redselig wurde.

„Capcom ist nicht dumm und weiß, dass die RE-Fangemeinde nach Neuigkeiten zu RE9 lechzt“, begann die auch unter dem Twitter-Namen @AestheticGamer1 bekannte Person zu schreiben – und führte in diesem und einem nachfolgenden Tweet aus, wieso Capcom ihrer oder seiner Meinung nach wohl bald Resident Evil 9 enthüllen wird …

Darum könnte die Enthüllung zu Resident Evil 9 nicht mehr lange dauern …

Dusk Golems Voraussagen müssen immer mit einer gesunden Portion Skepsis genossen werden. Während der Insider einerseits eine nicht zu unterschätzende Vertrauenswürdigkeit in der Community genießt, musste sich die Person in der Vergangenheit auch schon von eigenen Voraussagen, auch speziell zu Resident Evil, wieder distanzieren. Bei ihrer oder seiner aktuellen Wortmeldung wiederum geht es um das am 25. April veröffentlichte Meilenstein-Video zu Resident Evil 4.

Display content from Twitter

In diesem bedankten sich die Entwickler*innen von Capcom Dev1 nicht nur bei den Fans, sondern beendeten den etwas mehr als zweiminütigen Clip wohl mit einem Hinweis zu Resident Evil 9. Ein Fingerzeug, der laut Dusk Golem „eine bewusste, augenzwinkernde Ergänzung“ war. @AestheticGamer1 weiter: […] sie machen sich bereit dafür, Resident Evil 9 in nicht allzu ferner Zukunft zu enthüllen“. Um diese Aussage zu unterfüttern, schob der Insider ebenfalls am 30. April auf Twitter hinterher: „[…] sie [Capcom] haben auf ähnliche Weise Resident Evil-Spiele in der Vergangenheit angekündigt.“

Beispiele für frühere Capcom-Hinweise zu kommenden Resident Evil-Spielen

Und nennt auch konkrete Beispiele: „[…] die „Kitchen“-Demo [vor Resident Evil 7: Biohazard], das der RE:2-Demo hinzugefügte Nemesis-Gebrüll, bevor RE :3 angekündigt wurde, oder das Las Plagas-Symbol im Playstation-Showcase vor [dem Remake von] Resident Evil 4“. Und tatsächlich, sowohl die Kitchen-Demo vor Resident Evil 7, als auch die von Dusk Golem genannten Hinweise zu den Remakes von Resident Evil 4 und 3, lieferten der Fan-Community frühzeitig Andeutungen.

Wie so häufig hören sich die Voraussagen eines Dusk Golems schlüssig an, dürfen aber nicht mit einer offiziellen Bekanntmachung vonseiten Capcoms verwechselt werden. Denn der japanische Videospielhersteller hat bisher keine Ankündigungen getroffen. Bis es so weit ist, sollten Survival Horror-Fans ihre Aufmerksamkeit einer potenziellen, kommenden Genre-Perle wie Agni: Village of Calamity schenken. Oder direkt heute mit einer Resident Evil-Alternative wie dem kostengünstigen Post Trauma loslegen.

Quellen: Twitter / @AestheticGamer1, Resident Evil Wiki, Reddit / GamingLeaksAndRumours, Alstarda