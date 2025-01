Netflix: Ab heute startet endlich das nächste Kapitel dieser fantastischen Vampir-Saga – Pflichtprogramm für Gamer

Wer dieser Tage einen Netflix-Account besitzt und sich für Serienadaptionen großer Spielserien begeistert, hat nicht die schlechteste Freizeit. Speziell japanisch anmutende Animes und altehrwürdige Spielereihen werden beim beliebten Streaming-Anbieter aktuell verheiratet – dafür steht ein Tomb Raider: The Legend of Lara Croft, oder auch Castlevania: Nocturne.

Von den Blutsauger*innen ist die erste Staffel bereits im September 2023 eingeschlagen. In acht Episoden begleiteten wir den Vampirjäger Richter Belmont, der gegen Vampirkönigin Erzsebet Báthory und Gefolgschaft ankämpfte. Bereits am 16. Januar startet jetzt endlich die zweite Staffel von Castlevania: Nocturne. Im neuen Trailer blitzen schon die Beißerchen auf.

Wann startet Castlevania: Nocturne Staffel 2 auf Netflix?

Mit einer Lauflänge von fast drei Minuten ist der Trailer zur zweiten Staffel Castlevania: Nocturne pickepackevoll mit blutsaugender Vampir-Action – und natürlich mit Richter Belmont und seinen Vampirjäger*innen. Die Mission: Die nahezu unbesiegbare Vampirin Messiah darin hindern, „die Welt in die Finsternis zu stürzen“, wie es in der dazugehörigen Videobeschreibung heißt. Ein zeitgeschichtlicher Clou: Auch die zweite Staffel von Nocturne ist wieder während der Französischen Revolution angesiedelt.

Aber seht, staunt und blutet selbst (aus der Bisswunde im Nackenbereich):

Übrigens, richtig gehört: Für den musikalischen Unterbau des Trailers wurde Beethovens Mondscheinsonate adaptiert. Wie auch schon die erste Staffel wird sich Season zwei wieder aus insgesamt acht Episoden zusammensetzten – mit jeweils einer Länge von ungefähr 25 bis 30 Minuten. Bereitgestellt wird die Serie exklusiv beim Streaming-Titan Netflix. Lasst euch von den animierten Bewegtbildern nicht täuschen: Diese Dark Fantasy-Serie richtet sich an ein erwachsenes Publikum.

Wie schon die vorangegangene Castlevania-Serie (2017 – 2021) bei Netflix, wird Castlevania: Nocturne ebenso von Project 51 Productions zusammen mit Powerhouse Animation gestemmt. Powerhouse Animation wird Gaming-affinen Leser*innen mit Vorliebe für animierte Serien nicht unbekannt sein. Dasselbe Studio steckt auch hinter solchen Netflix-Serien wie Masters of the Universe: Revelation, Skull Island oder eben Tomb Raider: The Legend of Lara Croft.

Was denkt die Community zu Castlevania: Nocturne?

Die erste Staffel Nocturne wurde zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung im Jahr 2023 seitens Zauschauer*innenschaft polarisierend aufgenommen – bei der Fachpresse aber insgesamt positiv. Der Kontroverse rund um Identitätspolitik hat sich seinerzeit das Fachblatt Forbes gewidmet. Bleibt abzuwarten, welches Echo Castlevania: Nocturne Staffel 2 entgegenschlägt.

