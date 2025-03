Cyberpunk 2077: Open-World startet dank großem Fan-Update durch – „hyperrealistisches Erlebnis“

Tatsache: Cyberpunk 2077 von CD Projekt ist bereits in der Standardausführung kein unansehnliches Spiel. Ganz im Gegenteil: Knackscharfe Texturen, moderne Licht- und Schatteneffekte oder andere visuelle Highlight, rücken die Open World von Night City ins rechte Licht. Nicht auszudenken, welche Grafik-Muskeln das in Polen ansässige Entwicklungsstudio bei einer Fortsetzung spielen lassen wird.

Bis es so weit ist, schrauben Fans – oder besser gesagt: ein Fan speziell – an einer Mod, die ihr euch kostenfrei auf NexusMods herunterladen könnt. Die auf den Namen „The Next-Level Visual Overhaul“ getaufte Modifikation fährt ein „atemberaubendes, hyperrealistisches Erlebnis“ auf, verkündet die dazugehörige Beschreibung. Mit welchen grafischen Kniffen dieses Download-Angebot nochmal mehr aus Cyberpunk 2077 herausholen möchte? Hat nicht nur, aber auch mit aufgebohrten Lichteffekten zu tun.

Cyberpunk 2077: Neue Grafik-Mod auf Nexus Mods herunterladen

Die Modifikation “NVSS_X77 – The Next-Level Visual Overhaul” wurde am 24. Februar auf Nexus Mods von Nutzer*in NASSWORKS hochgeladen. Auf die Waage bringt der Download nicht mal schlanke 75 Megabyte. Voraussetzung für das Herunterladen ist natürlich, dass sich das Hauptspiel Cyberpunk 2077 auf eurer Festplatte befindet. Daneben benötigt ihr einen gültigen Account auf NexusMods – der sich aber unkompliziert einrichten lässt. In der Beschreibung zu diesem Grafik-Update des Fans heißt es, hier würde „Realismus, Immersion und Cyberpunk-Ästhetik auf die Spitze getrieben“.

Mittels einer Mixtur aus „verbesserter Beleuchtung, verfeinerter Farbabmischung und filmischer Tiefenschärfe“ will euch diese grafische Frischzellenkur zudem locken. Abgesehen von einigen Screenshots, wurde auf Nexus Mods leider kein Video hochgeladen, dass auch diese neuen Schauwerte in Bewegung präsentieren würde. Dafür verspricht die dazugehörige Beschreibung weiter, uns stünde ein „unvergesslicher Next-Gen-Look“ bevor, der „sowohl für Realismus-Liebhaber als auch für Cineasten geeignet ist“. In der Kommentarspalte auf Nexus Mods sind die Nutzer*innen allerdings weniger begeistert.

Was denken die User zu Grafik-Mod?

Zum Zeitpunkt dieser Meldung versammelten sich gerade mal 15 Wortmeldungen im entsprechenden Eintrag auf Nexus Mods – ein Großteil äußerte sich eher kritisch. „Die Farben sind viel zu gesättigt und tun meinen Augen weh“ lautet eine Rückmeldung. Andere vermuten, es handele sich schlicht um eine der häufig anzutreffenden Reshade-Vorlagen. In den Kommentaren bestätigt das die oder der Modder*in dann auch – und erklärt nochmal, in welche Richtung das grafische Experiment gehen sollte: „Diese Reshade-Voreinstellung soll Tiefe, Kontrast und realistische Beleuchtung verbessern, und zwar ohne übermäßige Farbverschiebungen“.

Der Kreativkopf scheint konstruktiven Rückmeldungen gegenüber dennoch aufgeschlossen. Auf viele der Kommentare hat die Person persönlich geantwortet. Wer die oder den Macher*in also bei seinem Grafik-Projekt in Cyberpunk 2077 unterstützten möchte, kann einen Download von „NVSS_X77 – The Next-Level Visual Overhaul“ riskieren. Apropos Night City: Könnte der Cyberpunk 2077-Nachfolger wirklich einen neuen Spielmodus bieten?

Quellen: Nexus Mods / NASSWORKS, sblmbb