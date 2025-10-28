Chainsaw Man: Neuer Kinofilm sorgt für Jubelschreie von Fans und Kritikern – „der beste Anime aller Zeiten“

Wenn Anime-Fans derzeit den Weg in eines ihrer lokalen Lichtspielhäuser auf sich nehmen, stehen sie vor einer schwierigen Entscheidung: Schauen sie Demon Slayer oder Chainsaw Man?

Der erste von drei Filmen, die das Finale der Geschichte rund um Tanjiro und seine verfluchte Schwester Nezuko erzählen, ist bereits seit einer Weile im Kino zu sehen und dort auch überaus erfolgreich. Doch nun darf Denji seine Kettensägen schwingen und lässt es nicht nur Blut und Gedärme, sondern auch Bestnoten und Beifall regnen.

Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc erobert die Herzen der Zuschauer*innen …

Das verrät nicht nur ein Blick auf soziale Medien, sondern auch auf einschlägige Wertungsseiten wie Rotten Tomatoes oder Metacritic. Der an die erste Staffel anschließende Film mit dem eingängigen Namen Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc ist gerade überall und erfreut sich stürmischer Beliebtheit. Eine saftig-rote 100 Prozent zeigt das Tomatenmeter der Kritiker*innen bei 29 Rezensionen und Fans schließen sich dem einstimmigen Lob an.

Mehr als 2.500 Zuschauer*innen tragen dazu bei, dass das Popcornmeter auf Rotten Tomatoes eine fast perfekte 99 Prozentzahl anzeigt – da ist kaum noch Luft nach oben. In Noten gegossen auf Metacritic bedeutet das: Eine grüne 70 von elf Kritiker*innen, eine noch grünere 9.0 von über 80 Fans. Dazu passt der Tonus auf beispielsweise Twitter, wo viele den Film mit Jubel überschütten: „Der beste Anime-Film aller Zeiten, hat mich komplett weggeblasen“, schreibt etwa JohnnySpittin.

Hier geht’s zum Tweet:

Display content from Twitter An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ein bisschen mehr ins Detail geht AnimeGuru100: „Das ist die Art von Adaption, von der man träumt, dass es die eigene Lieblingsreihe bekommt. Sie hebt sie auf ein Level, dass sich [Tatsuki] Fujimoto [der Mangaka von Chainsaw Man, Anm. der Red.] nicht hätte vorstellen können. Tatsuya Yoshihara hat dieses Meisterwerk mit einem grandiosen Soundtrack und bahnbrechender Animation geleitet.“

… und die Kinokassen

Auch wenn Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc noch weit vom Erfolg von Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Infinity Castle entfernt ist, hat der Film trotzdem ein immens erfolgreiches Wochenende hinter sich. Wie ein Blick auf Box Office Mojo verrät, konnte die Adaption seit ihrem internationalen Release am 24. Oktober über 90 Millionen US-Dollar einfahren – zusätzlich zu den mehr als 18 Millionen US-Dollar seit der Veröffentlichung am 19. September in Japan.

Mit dem richtigen Fernseher auf die kommende Blu-Ray vorbereiten:

Einfache Mathematik zeigt: Das sind mehr als 108 Millionen US-Dollar insgesamt. Bedenkt man das Budget, das mehreren Berichten zufolge bei 4,1 Millionen US-Dollar für die Produktion und 1,7 Millionen US-Dollar für das Marketing liegen soll, darf sich der Chainsaw Man-Film also nicht nur in Sachen Rezeption, sondern auch finanziellem Erfolg auf die blutverschmierte Schulter klopfen.

Worum geht es in Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc?

Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc schließt direkt an die aus zwölf Episoden bestehende erste Staffel des Anime an, die ihr definitiv gesehen haben solltet, bevor ihr es euch im Kino gemütlich macht. Alternativ könnt ihr euch natürlich auch den Manga reinziehen und zwar bis einschließlich Kapitel 38, denn der Film deckt ziemlich genau die gesamte Reze Arc von Kapitel 39 – 52 ab. Habt ihr die 100 Minuten bereits genossen, solltet ihr demnach bei Kapitel 53 weiterlesen.

Als kleine Vorbereitung folgt eine Erklärung der Ausgangslage am Ende von Staffel 1, also Vorsicht vor Spoilern! Nach dem Anschlag auf die Sondereinheiten in Tokyo werden die Überlebenden unter Makimas Kommando zusammengelegt und Denji erhält mit dem Hai-Dämon Beam einen neuen Partner. Doch der 16-jährige Teufelsjäger ist mit etwas ganz anderem beschäftigt: Die Frage, ob er nach der Fusion mit Pochita überhaupt noch ein Herz und Gefühle hat.

Der jüngste Trailer zum Film:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Während ihn seine Vorgesetzte Makima mit einem Kino-Date motivieren will, trifft Denji auf die bezaubernde Kellnerin Reze und findet sich alsbald in einer Zwickmühle wieder. Leider kann er die romantischen Eskapaden nicht lange genießen, denn am Horizont ziehen dunkle Wolken auf, die ihn und sein Team vor Herausforderungen ungeahnten Ausmaßes stellen.

Welche das sind – das wollen wir an dieser Stelle natürlich nicht verraten. Und während ihr auf die nächste Vorstellung des Chainsaw Man-Films wartet, beschreibt euch Redakteur Sören in seiner Kolumne, warum ihr dem Netflix-Anime Dandadan unbedingt eine Chance geben solltet.

Quelle: Rotten Tomatoes, Metacritic, Box Office Mojo, Twitter /@JohnnySpittin, AnimeGuru100, YouTube /Sony Pictures Entertainment