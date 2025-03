Charaktereditor von inZOI kostenlos testen – aber nur für kurze Zeit

Fans von Real-Life-Simulationen blicken dem Ende des Monats aufmerksam entgegen, wenn mit inZOI ein mit Spannung erwartetes neues Spiel in diesem Genre erscheint. Die Spatzen pfeifen von den Dächern, dass es EAs traditionsreicher Die Sims-Reihe ernsthaft gefährlich werden könnte.

Die Optik stimmt schon einmal, punktet mit deutlich realistischer Grafik und vielen Anpassungsoptionen. Wie motivierend das Game langfristig ist und ob es technisch performt, können Interessierte ab Ende nächster Woche erfahren. Bis dahin dürft ihr aber schon mal in den Baumodus und den Charaktereditor reinschnuppern.

inZOI: Eine Woche gratis Charaktere und Häuser erstellen

Und letzterer ist wirklich riesig: inZOI zeigt euch dort gigantische Möglichkeiten auf, eure Zois (so die Bezeichnung der Figuren) in jedem optischen Detail zu verändern, modifizieren, optimieren und hyperrealistisch zu gestalten. Dabei könnt ihr sogar bis zu acht Charaktere erstellen – vom Kindesalter bis zum Dasein als Senior*in –, die unter einem Dach leben. Allein das wird viele künftige Fans über Stunden beschäftigen.

Seht hier den Teaser zum Creative Studio von inZOI:

Aber wie kommt ihr denn jetzt an die Demo des Creative Studios, wie der gesonderte Spielmodus mit alleinigem Fokus aufs Gestalterische sich nennt? Mit einem einfachen Klick auf einen Download-Button ist es nämlich nicht getan. Aufklärung gibt es via Steam. Noch bis in die Nacht um 1 Uhr müsst ihr dort oder auf dem Portal SOOP mindestens eine halbe Stunde einen Stream mit inZOI-Content schauen, damit ihr den Key für das Creative Studio bekommt. Alternativ guckt ihr auf Twitch, dort lediglich 15 Minuten, müsst jedoch eure Krafton-ID mit dem Streaming-Dienst verbinden.

Ab morgen und dann bis zum 27. März um 1 Uhr nachts kann jede und jeder das inZOI Creative Studio frei spielen. Den Tag darauf erscheint die Lebenssimulation dann im Early Access, zunächst nur für PC, soll aber später auch auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S released werden. Eure erstellten Zois und Vorlagen aus dem Baumodus könnt ihr selbstverständlich speichern und im tatsächlichen Spiel nutzen.

Welchen Eindruck wir im frühen Zugang von dem Sims-Herausforderer bekommen haben, könnt ihr in unserem Early Access-Test zu inZOI lesen.