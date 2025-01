Civilization 7: Diese Inhalte bekommt ihr in wenigen Wochen geschenkt

Strategie-Fans aufgepasst: Schon in Kürze streckt Civilization 7 seine Fühler aus und lässt euch im wahrsten Sinne des Wortes Geschichte schreiben.

Am 11. Februar erscheint der nächste nummerierte Teil der Reihe, wer 30 Euro mehr für die Deluxe-Edition (oder 60 Euro mehr für die Gründer-Edition) hinblättert, darf bereits am 6. Februar loslegen. Mit dem Launch ist aber noch lange nicht Schluss: Eine Roadmap verrät, wann ihr mit neuen Inhalten rechnen dürft – und welche davon sogar kostenlos sind.

Civilization 7: Entwickler*innen teilen Roadmap

In einem Blogeintrag skizziert Entwicklerstudio Firaxis Games ganz genau, wohin die Reise mit Civilization 7 gehen soll und worauf ihr euch nach dem Release freuen dürft. Denn natürlich sind bereits kostenpflichtige DLCs geplant: Im März erscheint in zwei Etappen „Kreuzwege der Welt“ (enthalten in der Deluxe- und Gründer-Edition), das euch zwei neue Anführer, vier neue Zivilisationen, vier neue Wunder und einige kosmetische Inhalten serviert.

Zwischen April und September folgt dann der zweite DLC „Recht auf Herrschaft“ (nur enthalten in der Gründer-Edition), der mengentechnisch das gleiche enthält wie der erste, sich inhaltlich aber natürlich unterscheidet. Doch keine Sorge: Wer nach dem Release von Civilization 7 irgendwann nach neuem Content hungert, wird nicht zwangsläufig zur Kasse gebeten.

Lesetipp: Civilization 7 ist auf dem Steam Deck problemlos spielbar

So soll Anfang März und damit schon in wenigen Wochen das große kostenlose Update 1.1.0 erscheinen, das unter anderem das neue Event „Natural Wonder Battle“ und das neue Natural Wonder „Bermuda Triangle“ für euch bereithält. Ende März spendieren euch die Entwickler*innen hingegen das ebenfalls Gratis-Update 1.1.1, hinter dem sich das neue Event „Marvelous Mountains“ und das neue Natural Wonder „Mount Everest“ verbirgt.

Auch zwischen April und September sollen weitere kostenlose Updates für Civilization 7 erfolgen, deren konkrete Inhalte derzeit aber noch nicht bekannt sind. Auf dem Blog gibt man außerdem bekannt, dass man sich auf das Feedback der Spieler*innen freue und das Erlebnis entsprechend anpassen wolle – natürlich ebenfalls mit Gratis-Updates für alle. Wollt ihr hingegen gleich Civilization 7 geschenkt bekommen, lohnt sich vielleicht ein Blick auf diese Aktion.

Quelle: Civilization 7 Blog