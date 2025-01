Civilization 7 auf dem Steam Deck: Es gibt gute Nachrichten noch vor Release

Ein paar Runden noch vor dem Schlafgehen einwerfen oder gemütlich auf dem Sofa die Ländergrenzen erweitern: Mit Civilization 7 ist das in wenigen Wochen möglich. Selbst dann, wenn ihr das Rundenstrategiespiel nicht auf den Konsolen erwerbt.

Denn auch die PC-Version könnt ihr mobil spielen, wie das Team von Firaxis bekanntgibt. Demnach wird der jüngste Serienvertreter von Anfang an auf dem Steam Deck laufen – eine Verbesserung gegenüber den direkten Vorgängern. Aber wie gut klappt das noch im Endgame?

Civilization 7: Unterstützung fürs Steam Deck bestätigt

„Egal, ob du zu Hause oder unterwegs bist, mach dich bereit, noch eine Runde zu spielen“, heißt es im offiziellen Beitrag der Entwickler*innen auf Steam. Der Anlass ist offensichtlich: Civilization 7 ist Steam Deck verifiziert – sprich das Strategiespiel lässt sich weitgehend ohne Probleme auf Valves Handheld-PC spielen, sobald es Anfang Februar erscheint.

Wie immer gilt jedoch: Verifiziert heißt nicht, dass die Performance gut ist. Wie flüssig das Strategiespiel tatsächlich auf dem Steam Deck läuft, wird sich frühestens zum Veröffentlichungszeitpunkt zeigen. Angesichts der verhältnismäßig niedrigen Systemanforderungen dürfte das jedoch keine allzu große Hürde darstellen – immerhin reichen für minimale Einstellungen bereits ein AMD Ryzen 3 1200 und eine Nvidia GTX 1050 aus.

Sollte das am Ende der Fall sein, dürfen sich Hobby-Strateg*innen auf jeden Fall freuen. Zwar sind ebenso Civ 5 und Civ 6 auf dem Steam Deck spielbar, allerdings fehlen einige Anpassungen für ein optimales Erlebnis. Aus diesem Grund sind beide bis heute lediglich „spielbar“, aber nicht verifiziert für das Steam Deck.

Wie sieht es im Endgame aus?

Unabhängig davon, wie gut Civilization 7 zum Release auf dem Steam Deck läuft, bleibt ohnehin eine wichtige Frage zu klären: Wie gut spielt es sich nach einigen Stunden noch? Die Reihe ist schließlich bekannt dafür, je nach Größe der Map und Anzahl der KI-Gegner, zunehmend instabiler auf schwächeren Systemen zu werden.

Ob das Steam Deck dann noch eine gute Wahl darstellt, um Civ 7 zu genießen, bleibt derzeit abzuwarten. Bis zum Release am 11. Februar 2025 für PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch dauert es nicht mehr lange. Wie sehr sich Civ 7 im Vergleich zu seinen Vorgängern ändert, konnten wir derweil auf der gamescom in Erfahrung bringen.

