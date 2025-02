Civilization 7: Die besten Mods für ein besseres Spielerlebnis

Civilization 7 ist endlich da, doch das ist längst nicht für alle ein Grund zum Feiern: Denn während die Kritiker*innenstimmen durchaus positiv sind, steht der neue Ableger auf Steam mit mehr als 14.000 Rezensionen gerade mal bei „ausgeglichen“.

Nur 51 Prozent empfehlen Civilization 7 weiter, quasi die Hälfte rät also derzeit vom Spielen ab. Die Gründe dafür sind mannigfaltig, aber kein Hindernis, dem Spiel nicht doch eine Chance zu geben. Zumindest, wenn ihr euch die von uns empfohlenen Mods anschaut und damit vielleicht ein deutlich besseres Spielerlebnis bekommt.

Civilization 7: Mit einer Mod den Menüs den Kampf ansagen

Ein klares Wort vorweg: Das ist keine ausdrückliche Kaufempfehlung für Civilization 7, einige der Kritikpunkte der Spielerschaft sind sicherlich mehr als gerechtfertigt. Doch falls das Kind ohnehin schon in den Brunnen gefallen ist und ihr das Spiel bereits gekauft habt oder ihr zu interessiert seid, um auf offizielle Patches der Entwickler*innen zu warten, stellen die folgenden Mods zumindest eine gute Möglichkeit dar, euch das Leben bis dahin etwas angenehmer zu gestalten.

Statt auf Nexus Mods, wo bislang nur eine einzige herumschwirrt, solltet ihr allerdings das Civilization Fanatics Center besuchen: Hier sind Strategie-Fans fleißig am Werkeln und haben bereits einige nützliche Mods auf die Beine gestellt. Unsere erste Empfehlung: Sukritact’s Simple UI Adjustments, die sich um die häufig bemängelten Menüs des Spiels kümmert.

Ebenfalls spannend: Diese Gratis-Inhalte gibt es für Civ 7 in den kommenden Wochen

Nach einer erfolgreichen Installation könnt ihr euch nämlich auf ausgebaute Tooltips freuen, verkleinerte Plot Yield-Symbole auf Feldern, die nicht verbessert wurden sowie die Möglichkeit, mit anderen Völkern diplomatisch zu verhandeln, indem ihr auf das entsprechende Stadtbanner klickt – sofern ihr ihnen bereits begegnet seid. Das alles sind zwar nur Pflaster für die Baustelle namens Menü, aber es ist zumindest ein Anfang.

Auch die Mod TCS Improved Plot Tooltip will euch in dieser Hinsicht unter die Arme greifen, in dem sie folgende Informationen zum Tooltip hinzufügt: Den Beziehungsstatus eures Anführers, welche Siedlungen euch gehören, Distrikt-Typen sowie Namen einzigartiger Viertel und Beschreibungen für Wunder. Eine ganze Menge Infos also, die euch das Geschichte schreiben vereinfachen sollen.

Weitere spannende Mods

Wenn ihr noch mit anderen Mods euer Spielerlebnis von Civilization 7 verbessern wollt, lohnt sich ein entspannter Spaziergang durch die Tiefen des verlinkten Forums. Doch wir wollen euch noch nicht nach Hause schicken, ohne nicht noch zwei weitere Mods zu empfehlen. Da wäre zum einen die Unlock All Civs Mod, die die Bedingungen zur Freischaltung der anderen Völker entfernt, sodass ihr im Erkundungs- und modernen Zeitalter frei nach Schnauze wählen könnt.

Sollten euch derweil die bisher verfügbaren Karten zu klein sein, schafft die Alpha von Larger Map, TSL, Continents++ Abhilfe. Hier könnt ihr Größen von 128×80, 180×94 oder sogar 230×116 ausprobieren, wobei sich das Ganze eben noch in der Testphase befindet und ihr nicht zu viel erwarten solltet. Braucht ihr derweil nochmal eine Zusammenfassung von Pro & Contra des Spiels, seid ihr bei unserem Test zu Civilization 7 goldrichtig.

Quellen: Civilization Fanatics Center, Civilization 7 auf Steam