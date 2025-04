Clair Obscur: Expedition 33 – Bekommt der Überraschungshit einen DLC?

Zusammen mit dem Rätsel-Roguelike Blue Prince ist das Action-Rollenspiel Clair Obscur: Expedition 33 nicht nur ein Highlight des Monats April, sondern eine der größten Überraschungen des bisherigen Jahres.

Bei einem so außergewöhnlichen und exzellent rezipierten Spiel werden erfahrungsgemäß schnell die hungrigen Mäuler nach mehr Inhalt laut. Und während das kleine Studio Sandfall Interactive aus Frankreich den sensationellen Release ihres Erstlingswerks feiert, hoffen die Fans auf weitere Geschichten aus der Welt von Clair Obscur. Werden sie enttäuscht werden?

Clair Obscur: Expedition 33 – Wie geht es nach dem großen Erfolg weiter?

Clair Obscur: Expedition 33 wird auf Metacritic jetzt offiziell auf Rang eins der bisher bestbewerteten Spiele des Jahres geführt. Zwar teilt es sich mit Blue Prince die Wertung von 92 / 100, kann aber auch 15 Rezensionen mehr vorweisen. Der Userscore von sensationellen 9,7 / 10 bei über 4.700 Bewertungen spricht ebenfalls Bände. Damit verweist das RPG Kassenschlager wie Split Fiction und Kingdom Come: Deliverance 2 auf die Plätze.

Doch wie geht es weiter mit dem atmosphärischen Rollenspiel? Das wurde jetzt auch Jennifer Svedberg-Yen, führende Autorin bei Clair Obscur: Expedition 33, auf Instagram gefragt (via VICE). Ein Fan wollte wissen, ob es vielleicht schon Pläne für eine Erweiterung gebe. Besonders an mehr Story-Inhalten zu früheren Expeditionen, die die Lore der Welt unterfüttern könnten, wäre er oder sie interessiert.

Svedberg-Yen freut sich über den Fan-Austausch, ebenso wie ihr gesamtes Team den Erfolg des Spiels feiert. „Wir versuchen immer noch einfach, all das zu verarbeiten, was gerade passiert. Es gibt eine Menge zu verdauen.“ Daher könne sie auf die Frage noch nichts Konkretes erwidern. Gleichzeitig gibt sie aber auch Anlass, diesem Thema positiv zu begegnen.

„Wir haben immer gesagt, dass wir es lieben würden, mehr zu machen, wenn es vonseiten der Spieler*innen den Wunsch gibt“, so Svedberg-Yen weiter. „Und aufgrund dessen, wie die Reaktionen bisher sind, würde ich sagen, dass die Chancen gut stehen.“ Ein DLC scheint sich also mehr als nur im Bereich des Möglichen zu befinden, auch wenn er noch in ferner Zukunft liegen sollte – Clair Obscur: Expedition 33 hat die Gunst der Spieler*innen nämlich definitiv aus seiner Seite. Auch die unsere, wie unser Test zeigt.

Quellen: VICE, Metacritic