Clair Obscur: Expedition 33 – Cast mit Starbesetzung im Behind the Scenes-Video

Kommende Woche erscheint mit Clair Obscur: Expedition 33 ein von RPG-Fans mit Spannung erwartetes Spiel, das mit einem interessanten Story-Ansatz und unvergleichlichem Artstyle auffährt. In den vergangenen Wochen brachte uns das Entwicklerstudio Sandfall Interactive schon die Charaktere mit individuellen Vorstellungstrailern näher.

Jetzt dürft ihr auch die Personen hinter den Protagonist*innen um Gustave, Maelle, Verso und Co. kennenlernen – wobei umtriebige Videospiel-Fans sicher die ein oder andere Stimme wiedererkennen dürften. Aber auch Film- und Serienschauspieler*innen finden sich im illustren Cast, wie ein Behind the Scenes-Video zeigt.

Clair Obscur: Expedition 33 – Viel Charakterspiel bei den Aufnahmen

„Wir schätzen uns wirklich glücklich, mit diesem Team von Schauspielerinnen und Schauspielern zusammenzuarbeiten“, sagt Broche Guillaume, Game Director von Clair Obscur: Expedition 33, „weil sie ihre Charaktere wirklich verstehen und ihre komplexen Emotionen hervorbringen.“ Im Video ist zu sehen, dass auch die Synchronsprecher*innen viel Spaß daran hatten, den Figuren ihre Leidenschaft einfließen zu lassen.

Hier seht ihr das Video Behind the Voices zu Clair Obscur: Expedition 33:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Rich Keeble leiht seine tiefe Bassstimme dem Charakter Monoco. „Er ist stolz und mag den Konkurrenzkampf, er sieht Kämpfe als eine Art Meditation“, erklärt Keeble. „Ich habe gefühlt, dass er eine tiefe Stimme haben muss, als eine nicht-menschliche Spezies, aber er kann sich sehr gewählt ausdrücken.“

Auch Maxence Cazorla verkörpert eine nicht-menschliche Figur mit dem Namen Esquie. „Er ist eine mythische Kreatur, keiner weiß wirklich, ob er existiert oder nicht“, so Cazorla. „Was ich an ihm liebe, ist, dass er alles so wörtlich nimmt. Manche Szenen sind wirklich bedrückend und nur weil Esquie da ist, lockert es die Stimmung.“

Lest auch: Clair Obscur: Expedition 33 feierte schon drei Monate vor Release einen überraschenden Erfolg

„Merde“ als amüsantes Element

Das in Montpellier ansässige Studio Sandfall Interactive lässt ordentlich französisches Flair, nicht ohne eine Prise Selbstironie, in Clair Obscur: Expedition 33 einfließen. „Der beste Teil bei den Aufnahmen war, alle die französischen Worte wie ‚merde‘ und ‚putain‘ sagen zu lassen“, zeigt sich Guillaume amüsiert. „Es war herrlich, ihnen die korrekte Aussprache beizubringen.“

In den Hauptrollen des kunstvollen Action-RPGs sprechen Charlie Cox („Daredevil“, „Die Entdeckung der Unendlichkeit“) als Gustave sowie Jennifer English (Shadowheart in Baldur’s Gate 3) als Maelle; in weiteren Rollen unter anderem Andy Serkis („Herr der Ringe“, „Black Panther“) als Renoir und Ben Starr (Clive in Final Fantasy 16) als Verso. Clair Obscur: Expedition 33 erscheint am 24. April für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC – auch ab dem ersten Tag im Xbox Game Pass.

Quelle: Youtube / Sandfall Interactive