Clair Obscur: Expedition 33 feiert schon drei Monate vor Release Erfolg – „Hätten wir nie gedacht“

In einer Zeit, in der Videospiele mehr und mehr als reine digitale Versionen gekauft werden, überlegen sich viele Publisher, ob sie überhaupt eine Disc-Version auf den Markt bringen. Wer Black Myth Wukong als physische Version kauft, bekommt trotzdem nur eine Hülle und einen Download-Code. Das Spiel des Jahres 2023 Baldur’s Gate 3 gab es erst weit in 2024 als Disc-Version.

Dass es sich aber durchaus lohnen kann, eine solche Option anzubieten, hat jetzt der französische Entwickler Sandfall Interactive erfahren. Dessen Rollenspiel Clair Obscur: Expedition 33 soll in rund drei Monaten erscheinen – auch in einer Collector’s Edition.

Clair Obscur: Expedition 33 – Physische Edition heiß begehrt

Klar, eine digitale Version eines Videospiels ist deutlich entspannter: Kein Wechsel von Datenscheiben mehr, kein nerviges Herumfriemeln mit den winzigen Cartridges der Nintendo Switch und nicht umsonst sind die Digital Only-Version von PlayStation 5 sowie die Xbox Series S ein paar Scheine günstiger als ihre großen Brüder.

Aber manche Leute haben gerne eine Spielehülle im Regal stehen – sei es aus Nostalgie oder aus Sammelleidenschaft. Solche Menschen lesen auch in richtigen Büchern aus Papier und Druckerschwärze und stellen sich BluRay-Steelboxen auf das Sideboard.

Videospielfanatiker, die in die Kategorie fallen, bestellen sich gerne einmal eine Collector’s Edition, in der es beispielsweise Artbooks, den Soundtrack oder eine Sammelfigur gibt – auch die Entwickler von Clair Obscur: Expedition 33 hatten dieses Szenario im Kopf. In der Collector’s Edition gibt es das Spiel mit Steelbook, einem 48-seitigen Artbook und einer 20 Zentimeter großen Monolithen-Statue, zusätzlich zu exklusiven Spielinhalten.

Diese Edition ist aber bereits drei Monate vor dem Release des Spiels ausverkauft, was Entwicklerstudio Sandfall (positiv) schockiert. „Wir hätten nie gedacht, dass wir den kompletten Vorrat an Collector’s Editions so schnell verkaufen und erst recht nicht, dass der Bedarf nach unseren physischen Editionen so hoch ist“, heißt es auf dem offiziellen Twitter-Kanal des Spiels. Fans würden schon nachfragen, wann es wieder Nachschub gibt.

Entwicklerstudio mit „monumentaler Leitung“

„Um ehrlich zu sein, war es für uns eine monumentale Leistung, diese Produkte herzustellen. Wir sind so dankbar, dass die Nachfrage da war und unsere Erwartungen übertroffen hat“, heißt es in dem Post weiter. Gleichzeitig bremste man die Fans aber. „Auch wenn wir unser Bestes geben, die Optionen für eine Wiederauffüllung der Bestände auszuloten, können wir nichts versprechen. Wir hoffen, dass ihr unsere Einschränkungen dahingehend verstehen könnt.“

Ob digital oder physisch – Clair Obscur: Expedition 33 soll voraussichtlich am 24. April für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheinen. Das Spiel wurde kürzlich auf der Xbox Developer Direct näher vorgestellt – genau wie ein anderes Spiel mit traditionsreichem Hintergrund, zu dem wir ein exklusives Interview führen durften.

Quelle: Youtube / Sandfall Interactive, Twitter / @expedition33