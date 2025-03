Clair Obscur: Expedition 33 mischt „Belle Époque mit High Fantasy“

Fans von Rollenspielen, die etwas abseits der bekannten AAA-Titel beheimatet sind, dürften dem April mit Spannung entgegenblicken, wenn Clair Obscur: Expedition 33 auf den Konsolen und PC aufschlägt. Der Titel überraschte Fans mit den ersten Trailern besonders in puncto Artstyle und Prämisse.

François Meurisse, Produzent und Mitbegründer der französischen Spieleschmiede Sandfall Interactive, gibt im Interview Einblicke, welche Spiele einen großen Einfluss auf das Gameplay hatten und woran man sich beim Artstyle orientiert hat.

Clair Obscur: Expedition 33 – Inspirationen von Final Fantasy bis Sekiro

Wenig überraschend gehören einige der absoluten Genregrößen zu den Inspirationen von Clair Obscur: Expedition 33. So seien die Serienteile 7 bis 10 von Final Fantasy große Spiele aus der Kindheit von Game Director Guillaume Broche gewesen. „Er wollte das Gefühl erzeugen, das seiner Meinung nach in modernen Final Fantasy-Spielen entstanden wäre, wenn sie weiterhin rundenbasiert geblieben wären“, sagt Meurisse (via Gamesradar). JRPGs seien herausragend in ihrem Einfluss gewesen, aber auch an einem FromSoftware-Erfolg hab man sich orientiert.

Sehr hier den Trailer zu Clair Obscur: Expedition 33

„Das Abwehrsystem hat etwas von Sekiro“, auch wenn in dem RPG rundenbasiert gekämpft wird. „Es verfügt über ein Rhythmus-Element und eine Echtzeit-Komponente. Dafür ist viel Können nötig.“ So werde im Kampfsystem – das die klassischen Rundenkämpfe mit Action-Elementen verknüpft – ein ziemlich einzigartiges Spielgefühl erschaffen. Auch die Gegner, deren arrhythmisches Angriffsmuster an Souls-Bosse erinnern soll, trügen dazu bei.

Während das Gameplay stark an das JRPG-Genre angelehnt ist, wollte man sich optisch davon abgrenzen und hat absichtlich nicht auf Comic- oder Anime-Look gesetzt. „Wir haben einen Artstyle gewählt, der unseren eigenen Einfluss widerspiegelt“, so Meurisse weiter und bezeichnet ihn als „Belle Époque des frühen 20. Jahrhunderts mit Art-Déco-Elementen, gemischt mit High Fantasy“. Das Team haben ein bisschen herumprobiert, schlussendlich aber seinen einzigartigen Style gefunden, der wirklich einen Unterschied machen soll.

Daneben will das Spiel durch einen neuartigen Story-Ansatz glänzen. In einer Welt, in der die mystische Malerin über das Schicksal ganzer Generationen erscheint, bricht eine Gruppe junger Entdecker*innen um Gustave und Maelle auf, einen tödlichen Kreislauf zu durchbrechen. Clair Obscur: Expedition 33 soll am 25. April für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC erscheinen.

