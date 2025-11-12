Code Vein 2 Release-Termin: Dann erscheint die ersehnte Fortsetzung zum Anime-Soulslike – „ich bin so verdammt gehypet!“

Als Bandai Namco beim diesjährigen Summer Game Fest Code Vein 2 ankündigte, dürfte zahlreichen Soulslike-Fans die Kinnlade nach unten geklappt sein – hat dabei möglicherweise ein paar spitze Beißerchen enthüllt.

Schließlich ist der vampirische Vorgänger bereits sechs Jahre her und kam seinerzeit zwar nicht schlecht an, war aber eben auch kein Überflieger, wenn man sich die Stimmen von Presse und Spieler*innen anschaut. Hype für den Nachfolger ist trotzdem da, wenn man in die Kommentare unter den Trailern schaut – beispielsweise zu einem der jüngsten, der auch den finalen Release-Termin verriet.

Code Vein 2: Ende Januar geht es zurück aufs Schlachtfeld

Kurz und schmerzlos: Code Vein 2 erscheint am 30. Januar 2026, und zwar für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC. Ihr müsst euch also keine drei Monate mehr gedulden, bis ihr eure Fangzähne in dem Sequel zum Anime-Soulslike vergraben und euch erneut in knallharte Kämpfe stürzen dürft, die, wenn man auf dem Schwierigkeitsgrad des Vorgängers aufbaut, sicherlich für schwitzige Hände und vortretende Venen, sorgen könnten.

Lesetipp: Unser damaliger Test zu Code Vein

Hattet ihr mit eben jenem bislang keine Berührungspunkte, seid aber aufgrund von Gameplay-Aufnahmen, Artstyle, Story oder Genre auf Code Vein 2 neugierig geworden, haben wir übrigens gute Neuigkeiten für euch: Es handelt sich um keine direkte Fortsetzung, die die Geschichte weiterführt. Ihr könnt also ganz ohne Vorkenntnisse einsteigen, wobei eine gewisse Affinität für Soulslikes nicht schaden dürfte, um die mögliche Frustration niedrig zu halten.

Wie schwierig Code Vein 2 wirklich wird, erfahren wir dann natürlich erst ab dem 30. Januar 2026. Der Trailer zum Release-Termin lässt aber auf jeden Fall erahnen, welche Brocken sich euch in den Weg stellen. Ähnlich wie bei dem Vorbild aus der Feder FromSoftwares, könnt ihr euch erneut auf methodische Kämpfe einstellen, bei denen Positionierung und Timing eine große Rolle spielen, um in der unbarmherzigen Welt nicht auf den Boden zu gehen.

Besagter Trailer:

Und während auch die düstere Anime-Ästhetik in eine ähnliche Richtung wie beim Vorgänger schlägt, dreht sich die Story offenbar um Zeitreisen und die Frage, ob man die Geschichte neu schreiben kann, wenn man die Vergangenheit verändert. Eine Prämisse, die auch bei Fans auf Anklang stößt, wie unter anderem der Kommentar „ich bin so verdammt gehypet!“ von DuelingCharisma zeigt.

Wartet ihr aufgrund dieser Neuigkeiten nun ganz ungeduldig auf Code Vein 2, legen wir euch zum Überbrücken zehn andere grandiose Soulslikes ans Herz.

Quelle: YouTube /Bandi Namco Entertainment America