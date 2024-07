Coral Island: Riesiges Update 1.1 verspricht Unterwasser-Farm, neue Charaktere und mehr

Coral Island hat die Herzen der Cozy Game-Fans schon zu Zeiten seiner Kickstarter-Kampagne erobert. Seit diesen Tagen stand das Spiel im ständigen Wandel und konnte sich schließlich im November 2023 aus dem Kokon des Early Access befreien.

Das heißt aber nicht, dass die Entwicklung von Coral Island zu einem vollständigen Halt gekommen ist. Als nächsten großen Schritt dürfen wir das kommende Update hin zur Version 1.1 erwarten. Darin stecken einige spannende Neuerungen, die dem entsprechenden Start-Knopf auf der Plattform eurer Wahl neuen Reiz verschaffen sollen.

Kennt ihr diese kleinen, kompakten Automaten aus Japan, aus denen man nach Münzeinwurf runde Kapseln mit zufälligem Zeug bekommt? Eine ähnliche Mechanik werdet ihr bald auch in Coral Island finden, wenn dort das sogenannte Gacha-System Einzug hält. Aber keine Sorge, es handelt sich dabei nicht um Echtgeld-Fallen, die Maschinen belohnen euch mit täglichem Loot, wenn ihr fleißig Müll einsammelt.

Auch in der Unterwasserwelt tut sich was, denn mit Update 1.1 könnt ihr euer Farmwerkzeug einpacken und auch am Grund des Meeres die Feldarbeit aufnehmen. Was ihr dort anbauen könnt, richtet sich danach, welche bekannten Samenarten ihr erfolgreich zusammenmixt, um daraus aquatische Sorten entstehen zu lassen. Nicht nur aus der Flora des Ozeans dürft ihr künftig Profit schlagen: Fünf süße Meereslebewesen produzieren in eurer neuen Ranch Items, die ihr anschließend zu Geld macht.

Das zusätzlich erschlossene Land, äh Wasser, bringt erweiterte Möglichkeiten mit sich, dekoriert zu werden. Thematisch passende Sets sind verfügbar. Übrigens bleibt ihr in den Tiefen der See natürlich nicht ohne Gesellschaft, das dort lebende Volk erklärt sich nach einem gewissen Maß an spielerischen Fortschritt dazu bereit, mich euch zu interagieren und dank Update 1.1 bald sogar auf romantische Weise. Passend dazu ist Zuwachs für die schwimmenden NPCs im Anmarsch: Mindestens acht Charaktere, von denen ein paar eigene Läden führen, sind aufbruchsbereit.

Worauf sicherlich alle am dringendsten gehofft haben: Farmtiere kriegen Dino-Kostüme! Wenn ihr zum Beispiel eure Hühner gerne in ein Cosplay ihrer Vorfahren stecken wollt, macht es diese Änderung endlich möglich. Sobald ihr eine bestimmte Quest erfüllt habt, steht es euch frei, euren Hof zum Jurassic Park umzugestalten. Auf dem Rücken eurer wandelbaren Tiergefährten dürft ihr übrigens gegen Geparden-Dame Lady Savannah in einem Rennen antreten, sobald Update 1.1 live geht.

Coral Island: Wann erscheint Version 1.1 und was kommt danach?

Eine vollständige Übersicht zu den Plänen für die nächste Version von Coral Island findet ihr unter den Ankündigungen auf Steam. Dort verstecken sich auch Infos zum anstehenden Multiplayer-Modus, welcher allerdings erst für die Zeit nach dem Update angesetzt ist. Wann genau das sein wird, wissen wir momentan noch nicht. Das Gleiche gilt für den Release von 1.1, über den bisher nur bekannt ist, dass er so schnell wie möglich erfolgen soll. Vorher noch erscheinen eine Menge spannender Cozy Games, wie zum Beispiel die Farming-Sim Ova Magica.

