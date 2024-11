Counter-Strike 2: Eine der beliebtesten Maps feiert mit einem neuen Update endlich ihr Comeback

Mit Counter-Strike 2 spendierte Valve seinem Shooter-Urgestein erst vor gar nicht allzu langer Zeit eine massive Überarbeitung, nun werkelt man mittels kleinerer Updates weiter am CS:GO-Nachfolger. Und mit dem neuesten kehrt endlich eine Map zurück, die Spielerinnen wie Spieler schon vermisst haben.

Schon vor Tagen deutete man die Rückkehr der seit Jahren beliebten Karte an, mit dem jüngsten Patch macht Valve es aber ganz offiziell. Und wie schon andere Maps zuvor, die mit der Veröffentlichung von Counter-Strike 2 Überarbeitungen fanden, soll auch sie von den frischen Veränderungen profitieren.

Counter-Strike 2: Train kehrt zurück – was sich verändert hat

So soll vor allem die Optik der beliebten Map Train, die für viele zu den besten, die die Shooter-Reihe hinsichtlich ihrer Karten zu bieten hat, zählt, mit Counter-Strike 2s neuestem Update optimiert und auf den aktuellen Stand gebracht worden sein. Die Spielumgebung wirkt deutlich detaillierter, während ihre Farben prachtvoll erstrahlen. Apropos: Auch die Beleuchtung darf sich über eine Verbesserung freuen, während der atmosphärische Regenschauer auf den Industriebahnhof niederprasselt.

Natürlich hat sich aber nicht nur etwas am Look, sondern auch am Spielgefühl von Train geändert. Gleich zwei Spots fielen den Umstellungen zum Opfer: Heaven und Pop Dog, die das kanadische Entwicklerstudio Barking Dog, welches an Beta 5.0 des ursprünglichen Counter-Strike mitgewerkelt hat, zu würdigen wusste. Mit eben jener Beta fand auch Train vor rund 25 Jahren seinen Weg in den Shooter, womit sie zu den ältesten Maps im Spiel zählt.

Ursprünglich aus Texturen von Half-Life und Flugzeug-Sounds zusammengeschustert, durfte sich Train mit Counter-Strike: Source schon 2005 über ein erstes Update freuen. Die Version wurde bis 2014 auch in Counter-Strike: Global Offensive verwendet, ehe sie 2014 weitere Änderungen erfuhr. Ein paar Anpassungen werden dank des Updates nebenbei erwähnt auch Overpass spendiert, wobei Valve hier auf das Feedback der Spielerschaft gehört haben will.

Hinzu gesellt sich mit Edin, die im Stil einer schottischen Stadt gehalten ist, eine taufrische Map, während die aus CS:GO bekannte Basalt-Karte ebenfalls zurück in den Pool der spielbaren Rotation rutscht. Außerdem dürfen wir uns über zwei kleinere Karten für den Wingman-Duo-Modus und einige Performanceverbesserungen, über die man euch in den offiziellen Patch Notes noch einmal ausführlicher in Kenntnis setzt, freuen.

Schon zu Beginn des Jahres machten Shooter-Fans große Augen, als ein besonders populärer Spielmodus in Counter-Strike 2 sein Comeback feiern durfte.

