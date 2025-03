Counter-Strike: Großer Remake-Shooter überrascht noch dieses Jahr – „hättet uns warnen können“

Die aktuellste Version des Taktikshooters aus dem Hause Valve hört natürlich auf den Namen Counter-Strike 2. Aber davor gab’s über die Jahre unübersichtlich viele Versionen der Multiplayer-Erfolgsgeschichte. Einige der kurioseren: das zombielastige Counter-Strike Nexon, das arcadige Counter-Strike Neo mit Anime-Cyborgs, oder das von einer strapaziösen Entwicklungsgeschichte gezeichnete CS: Condition Zero.

Abseits all dieser Kuriositäten, hat vor allem Counter-Strike 1.6 sowas wie einen Legendenstatus innerhalb der Community inne. Das hat sicher mit reichlich Nostalgie zu tun, aber auch damit, dass Version 1.6 nicht von wenigen als Meilenstein in der Entwicklung von Taktik-Shootern gehandelt wird. Dementsprechend ließen sich Nutzer*innen zu euphorischen Kommentaren wie „Ihr hättet uns warnen können […]. Gratuliere, das sieht wirklich toll aus!“ hinreißen, als der Bekanntmachungs-Trailer zum Remake-Projekt CS:Legacy veröffentlicht wurde.

CS:Legacy ist das Remake-Projekt zu Counter-Strike 1.6

Am 17.03. haben die Hobby-Entwickler*innen von Midnight Madness also ihren Announcement Trailer zu CS:Legacy veröffentlicht. Bei dem Ganzen handelt es sich um ein „eigenständiges Remake von Counter-Strike 1.6, das von Grund auf mit Valves Source Engine SDK erstellt wird“, wie das Team über Twitter mitgeteilt hat. Kenner*innen des Valve-Kosmos werden wissen, was sich hinter dem Kürzel SDK verbirgt – nämlich das Software Development Kit. Die Sammlung von Entwicklungswerkzeugen ermöglicht es Hobbyist*innen, eigene Spiele und Mods zu erstellen.

Die jetzt online gegangenen Bewegtbilder sind vollgestopft mit nostalgischen Schauwerten – insbesondere dann, wenn das klassische Counter-Strike 1.6 gegen CS:Legacy gehalten wird.

Das Projekt ist mehr als ambitioniert, denn das Team will „keine Mod erstellen, sondern ein eigenständiges Spiel“, wie in der dazugehörigen Beschreibung auf YouTube steht. Anders gesagt, haben es sich die Macher*innen zum Ziel gesetzt, „ein vollständig eigenständiges Remake von Counter-Strike 1.6“ zu stemmen. Die Developer dürften Kenner*innen der CS-Szene übrigens vertraut sein – zumindest teilweise.

Denn das verantwortliche Team setzt sich „aus ehemaligen Entwickler*innen von CSPromod zusammen“, ist im Twitter-Profil des Projekts vermerkt. Kurzer Seitenblick: CSPromod ist eine ehemalige Fan-Modifikation, bei der schonmal versucht wurde, das Spielerlebnis von Counter-Strike 1.6 zu modernisieren. Das damalige Unterfangen scheiterte allerdings vor allem an den hochgesteckten Erwartungen der Community, so etwa in der Valve Developer Community nachzulesen.

CS:Legacy soll bereits im Jahresverlauf als Early Access auf Steam erscheinen. Ein genaueres Veröffentlichungsdatum liegt allerdings noch nicht vor. Apropos Mehrspieler-Ballereien: Großes Update ist wie eine „Wiedergeburt“ für Team Fortress 2.

