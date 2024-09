Cozy Game mit Ghibli-Vibes: The Witch’s Bakery geht in die Kickstarter-Phase

Ah, Paris, die Hauptstadt der Liebe und schmackhafter Backwaren wie Macarons oder Croissants (in einem französischen Akzent gelesen). Außerdem Schauplatz des Cozy Games The Witch’s Bakery, in dem ihr als Hexe Lunne mit der Macht der Backkunst den emotionalen Schmerz eurer Mitmenschen lindert.

Bis ihr mit der Herstellung kraftvoller Lebensmittel beginnen dürft, muss erst die Kickstarter-Kampagne des Spiels über die Bühne gehen. Einer erfolgreichen Finanzierung steht aber laut Stand des Starttages wohl nichts mehr im Wege.

The Witch’s Bakery: Cozy Game geht durch den Magen

Am 3. September hat The Witch’s Bakery Kickstarter erreicht und sich vorgenommen, dort 70.000 Euro an Spenden zu sammeln. Schon wenige Stunden nach Beginn der Aktion ist der Geldbeutel bereits über die Hälfte gefüllt. Mit der vollständigen Summe will Entwickler Sunny Lab ein 2D-Adventure-RPG verwirklichen, in dem sich der Zauber von Paris mit echten magischen Fähigkeiten verbindet. Optisch und atmosphärisch erinnert das Projekt an den Stil der berühmten Studio Ghibli-Filme.

Protagonistin Lunne eröffnet ihre Backstube in der französischen Hauptstadt nicht nur, um ihren Unterhalt und einen Ruf als Schlemmerei-Schöpferin zu verdienen, sondern auch, weil sie in diesem Rahmen von ihrer einzigartigen Kraft Gebrauch machen will. Die junge Hexe kann nämlich die innerste Gefühlswelt anderer wie einen echten Ort betreten. Dort muss sie eine personifizierte Emotion zurück zum Herzen führen und erhält anschließend ein Rezept, mit dem ein Brot kreiert werden kann, das die betreffende Person heilt.

Auf dieser Reise lernt sie einiges über die tiefliegenden Schmerzen und Probleme, welche ihre Klient*innen mit sich tragen. Allerdings hebt sich Lunne diese Tätigkeit für den Abend auf. Davon abgesehen nutzt sie diese Zeit, das malerische Paris zu erkunden und Beziehungen zu den Bewohner*innen aufzubauen. Tagsüber ist sie damit ausgelastet, die Bäckerei zu managen und hungrige Kund*innen zu bedienen. Und nachts arbeitet sie an ihren magischen Kräften, dekoriert ihren Laden und entspannt sich in ihrem gemütlichen Atelier.

The Witch’s Bakery soll seine volle Dröhnung Cozy Game voraussichtlich im vierten Quartal 2025 loslassen. Als sichere Plattform für den Release gilt aktuell lediglich Steam, die Entwickler*innen hoffen allerdings auch auf die Möglichkeit, auf der Nintendo Switch stattzufinden. Ebenfalls im nächsten Jahr wird übrigens Floatopia im Genre der Games mit Gemütlichkeits-Faktor aufschlagen.

