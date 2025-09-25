Crimson Desert: Das Open World-Spektakel hat endlich einen Release-Termin – „sieht mit jedem Trailer besser aus“

Vom eigenen Anspruch her – und sicherlich auch vom Umfang der Spielwelt und der Story – könnte Crimson Desert eines der größten Spiele in 2026 werden. Aber ob das Open World-Action Adventure aus dem Hause Pearl Abyss auch wirklich abliefern kann, können sich einige Fans kaum vorstellen.

Und zwar nicht, weil es schlecht aussieht – sondern weil es für viele zu gut aussieht, um wahr zu sein. So zu lesen unter dem aktuellen Trailer, der endlich auch ein Veröffentlichungsdatum in Aussicht stellt und sich in diesem Zeitraum bereits in starker Gesellschaft befindet.

Crimson Desert: Fans staunen über den neuen Trailer

Die Hoffnungen, dass dieses Spiel einschlägt, sind bei den Fans hoch: Ein nur scheinbar klassisches Fantasy-Setting, erweitert um futuristisch aussehende schwebende Bauwerke und Steampunk-artigen Mechs, dazu ein Ritt auf einem riesigen Wolf oder ein Flug mit einem feuerspeienden Drachen. Crimson Desert will vieles sein und strebt nach dem Thron der Action-Adventures. „Eines der Spiele, das mit jedem Trailer besser aussieht. Das wird definitiv ein Kauf für mich“, schreibt ein User unter dem Trailer auf Youtube.

Diesen könnt ihr hier in seiner ganzen Pracht erleben:

„Wenn das Spiel ordentlich optimiert wird und die Versprechen erfüllt, die es in den Trailern macht, könnte es eines der größten Open World-Action Adventures der Dekade werden“, ist sich der Top-Kommentator sicher. Der neue Trailer zu Crimson Desert zeigt mehr von der Welt, den Charakteren, den Kämpfen, den schier unglaublichen Möglichkeiten.

Protagonist Kliff von den Graumähnen zieht durch das Reich Pywel, um die von den Schwarzen Bären versprengten Mitglieder seines Clans wieder zusammenzutreiben. Dabei gerät er in einen Krieg, dessen Seiten nicht immer klar abgesteckt sind. Ob feindliche Soldaten, barbarische Räuber oder überdimensionierte Monster – auf seiner Queste muss Kliff ungeahnte Gefahren bestehen und Allianzen schmieden, um seinem Ziel näher zu kommen.

Release in rund einem halben Jahr – genug Zeit für Crimson Desert?

Crimson Desert erscheint, nachdem es ursprünglich schon für 2025 angedacht war, voraussichtlich am 19. März 2026. Da hat es sich gemütlich zwischen den Großkalibern Resident Evil Requiem und 007: First Light eingebettet, die sich ebenfalls für das erste Quartal des neuen Jahres angekündigt haben.

Sowohl auf der kürzlich angehaltenen als auch auf der letztjährigen gamescom konnten wir in Crimson Desert reinspielen und vor allem dessen umfangreiches, bisweilen sogar umständliches Kampsystem erfahren. Dass das Spiel das Zeug dazu hat, zu großen Open World-Action Adventures wie The Witcher 3: Wild Hunt, The Legend of Zelda: Breath of the Wild oder The Elder Scrolls 5: Skyrim aufzuschließen, ist definitiv nicht ausgeschlossen. Die Hoffnung ist, dass Entwicklerstudio Pearl Abyss sich nicht daran überhebt.

