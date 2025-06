Crimson Desert: Open World-Hammer für Fans auf der gamescom spielbar

Das umfangreiche Open World-Projekt Crimson Desert des koreanischen Spieleentwicklers Pearl Abyss hat noch immer kein Release-Datum. Gerüchten, es sollte Anfang November erscheinen, schob man von offizieller Seite einen Riegel vor.

Dass es allerdings noch dieses Jahr kommen soll, daran hält Pearl Abyss weiterhin fest. Nach positiven Reaktionen auf der Spielemesse PAX East im Mai dürfen wir bald auch hierzulande offiziell Hand an den ambitionierten und optisch beeindruckenden Titel legen.

Crimson Desert: Das könnt ihr auf der gamescom 2025 erwarten

Wie Pearl Abyss nämlich mitteilt, wird das Open World-Action Adventure dieses Jahr auf der gamescom in Köln von Fans spielbar sein. In der Entertainment Area in Halle 6.1 wird „die neueste spielbare Demo“ vorgestellt, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Für ein bestmögliches Erlebnis stehen dafür PC-Hardware von AMD sowie G6- und G8-Monitore von Samsung bereit. „Wir können es kaum erwarten, dass die Fans das von uns geschaffene Erlebnis in die Hand nehmen“, so Lybee Park, CEO von Pearl Abyss Europe.

Der Stand von Crimson Desert soll zur immersiven Erfahrung beitragen – wenn man sich an deren Auftritt auf der letzten gamescom erinnert, wird er wohl auch dieses Jahr kaum zu übersehen sein. Wer sich dafür entscheidet, sich mal für eine Demo anzustellen, bekommt neben dem Spielerlebnis auch ein exklusives Merch geschenkt.

Lesetipp: Crimson Desert nicht exklusiv für PlayStation – Pearl Abyss schlägt Deal mit Sony aus

„Wir hoffen, dass dank des beeindruckenden Stands und natürlich des Gameplays, alle Besucher*innen das Gefühl haben, ein Teil von Crimson Desert zu sein – und sich auf das freuen, was beim Launch kommen wird“, so Park weiter.

Crimson Desert beeindruckte bei vergangenen Präsentationen nicht nur durch seine wegweisende Grafik und seine gigantische offene Welt, sondern auch durch ein dynamisches Kampfsystem und spektakuläres Gegner-Design. Der Action-Titel soll durch Genre-Vorreiter wie The Witcher 3 oder The Legend of Zelda: Breath of the Wild inspiriert sein und neue Maßstäbe setzen. Unsere Kampferfahrungen in Crimson Desert auf der gamescom 2024 könnt ihr hier nochmal nachlesen.

Quelle: Pressemitteilung