Crimson Desert: Release rückt näher – Erstmals Demo für das Open World-Spektakel spielbar

Das Jahr ist gut zu einem Drittel rum und wir haben schon eine Menge starke Spiele gesehen – von Kingdom Come: Deliverance 2 über Split Fiction bis zum Überraschungs-Hit Blue Prince und seit heute auch Clair Obscur: Expedition 33. Und über Doom: The Dark Ages, Mario Kart World oder GTA 6 haben wir da noch gar nicht gesprochen. Wo kann sich dort Crimson Desert einordnen?

Um das ambitionierte Open World-Projekt von Entwicklerstudio Pearl Abyss ist es zuletzt ruhig geworden. Nach den ersten Combat-Erfahrungen von der letztjährigen gamescom sowie dem einstündigen Gameplay-Einblick kurz darauf hat man nicht mehr viel gehört. Nun jedoch wird erstmals eine Demo spielbar sein.

Crimson Desert auf der PAX East mit spielbarer Demo-Version

Diese präsentiert sich Spielerinnen und Spielern auf der Videogame-Messe PAX East, die vom 8. bis 12. Mai in Boston stattfindet wird. Das südkoreanische Studio Pearl Abyss wird dort mit einem thematisch stimmigen Stand zu Crimson Desert zugegen sein, sodass sich Besucher*innen inmitten von Burgruinen und Schlachtfeld wähnen und in die Open World des Spiels eintauchen können, wie es in einer entsprechenden Pressemitteilung heißt.

Die Demo zu Crimson Desert ist, nach den ersten exklusiven Preview-Events, damit erstmals für das Publikum frei spielbar. Es heißt laut Pressemitteilung weiter, dass das Studio Pearl Abyss plane, „seine globale Reichweite weiter auszubauen und Spieler*innen auf der ganzen Welt weitere Gelegenheiten zum Ausprobieren zu bieten“. Das legt nicht nur einen erneuten Auftritt auf der nächsten gamescom im August nahe, sondern dass demnächst vielleicht auch eine frei verfügbare Demo-Version für das Open World-Spektakel verfügbar sein könnte.

Pearl Abyss ist bisher vor allem für das MMORPG Black Desert Online bekannt, das trotz der Namensähnlichkeit nichts mit Crimson Desert zu tun haben wird. Im ersten großen Singleplayer-Action-Adventure spielt ihr den Helden Kliff in einem opulenten Open World-Setting, das eine verzweigte Story und facettenreiche Charaktere mit fordernden Kämpfen verbindet. In puncto Vorbildern bedient sich das Studio nur im obersten Regal, zählt Spielereihen wie The Witcher, The Legend of Zelda oder Assassin’s Creed zu seinen Inspirationen.

Einen Release-Zeitpunkt gibt es für Crimson Desert noch nicht, jedoch soll es noch dieses Jahr erscheinen. Vielleicht sehen wir ja im Rahmen der PAX East einen neuen Trailer mit entsprechender Ankündigung. Was unser Ersteindruck zu dem Spiel von der gamescom 2024 war, könnt ihr hier lesen.

Quelle: Pressemitteilung