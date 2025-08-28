Cyberpunk 2077: 5 neue Gratis-Downloads – doch nur einer schaltet diesen geheimen Raum frei

Als böte Cyberpunk 2077, das Blockbuster-Rollenspiel von CD Projekt Red, in seiner Standardausführung nicht genug Inhalte, liefert die Modding-Community immer weitere, lohnende Inhalte nach. Fünf brandneue Mods erweitern jetzt die offene Spielwelt von Night City um neue, spannende Bereiche.

Alle Fan-Modifikationen, die wir euch nachstehend vorstellen, werden auf der beliebten Modding-Plattform Nexus Mods komplett kostenlos bereitgestellt. Alles, was ihr benötigt, um loszulegen, ist eine gültige Mail-Adresse für euer Profil, und schon kann’s losgehen – mitunter mit einem Download namens Kerry’s Recording Studio, welcher euch Zugang zu einem bislang verschlossenen Raum ermöglicht …

Cyberpunk 2077: 5 neue Mods gratis herunterladen

Die Mod Kerry’s Recording Studio wird seit dem 19. August auf Nexus Mods zum Download angeboten. Modder*in ValessaCat wundert sich, „dass Kerry dieses große Haus ganz für sich alleine hat, aber nirgends sein neues Album aufnehmen kann“. Mit Kerry ist natürlich der Charakter Kerry Eurodyne gemeint, Musiker und ehemaliger Bandkollege von Johnny Silverhand. Die Mod nun baut ein Hinterzimmer zu einem Aufnahmestudio aus, voller Musikinstrumente, Aschenbecher – und was Rockmusiker*innen sonst so brauchen, um in Stimmung zu kommen. Download-Größe der Mod: Schlanke 22 Kilobyte.

Video zur Mod Red Dirt Extended – siehe weiter unten:

Einer anderen, legendären Örtlichkeit aus Night City widmet sich Lizzies Bar Enhanced (with Apartment). Diese Modifikation ist am 13. August auf Nexus Mods aufgeschlagen. Was euch Modder*in TheRealJonCross darin bietet, ist die bekannte Lizzies Bar – aber so, wie ihr sie noch nie gesehen habt. So wurde der Parkplatz vor dem Gebäude erweitert, neue Neonlichter angebracht, beziehungsweise der Basketballplatz runderneuert. Wer möchte, dass dieser Schauplatz aus Cyberpunk 2077 im neuen Glanz erstrahlt, sollte sich die gerade mal 36 KB auf die Festplatte schubsen.

Die drei übrigen Mods auf Nexus Mods, die wir euch zusätzlich vorstellen möchten, widmen sich ebenfalls dem Nachtleben in dieser dystopischen Cyberpunk-Welt. Gomorrah Night Club von LiquidBronze ergänzt die Örtlichkeit um ein neues Innenleben, inklusive Tanzfläche, zweitem Stockwerk – oder einer verschlossenen Bürotür, welche ihr aber mit etwas Fingerspitzengefühl knacken könnt. Auch hier bleibt der Download vom 9. August mit 94 KB angenehm leichtgewichtig. Doch was bieten die letzten beiden Mods?

Lesetipp: Neuester Cyberpunk 2077-Download krempelt eine Sache um

Diese letzten beiden Fan-Kreationen für Cyberpunk 2077 stammen von Nutzer*in OfficialBlakcICE, wurden beide am 21. August hochgeladen – die eine nennt sich Red Dirt Extended, die andere Club Atlantis Opened. Red Dirt Extended entfernt die Begrenzung zum ersten Stockwerk eben in jener Red Dirt Bar. Ein kleiner Umfang, der mit vier KB entsprechend federgewichtig ausfällt. Schließlich Club Atlantis Opened verabschiedet jene Barriere, welche bislang den Zugang zum Club Atlantis verhindert hat. Eine kleine Anpassung mit kleinem drei KB-Download.

Falls euch diese Gratis-Downloads für Cyberpunk 2077 kaltlassen, ihr stattdessen nach einer besonderen Herausforderung in der Open World sucht, solltet ihr vielleicht den Mietdeckel in Night City zum Abheben bringen – mit einer ganz anderen Mod.

Quellen: Nexus Mods / ValessaCat, TheRealJonCross, LiquidBronze, OfficialBlackICE, YouTube / @Skarfacee