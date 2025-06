Cyberpunk 2077 als ganz neues Spiel angekündigt – aber anders, wie ihr denkt

Wer im Nerd-Kosmos fest im Sattel sitzt, kennt Night Crew Games längst – und zwar als Entwickler*innen von Tabletop- und Kartenspielen. Das neueste Projekt wurde jetzt am 6. Juni über den offiziellen Twitter-Auftritt @CyberpunkGame angekündigt. Es handelt sich um ein brandneues Kartenspiel namens Cyberpunk Legends.

Umschrieben wird das kommende Kartenspiel mit einem Fokus auf Story und Kooperation – zudem, die Einstiegshürde soll niedrig angesetzt sein. Laut Bekanntmachung soll Spieler*innen das Loslegen auch ohne Vorbereitung innerhalb von fünf Minuten gelingen. Pen-and-Paper-typische Vorarbeit inklusive Charaktererstellung & Co. soll außerdem entfallen. Jedoch Cyberpunk Legends will mehr denn nur einen raschen Einstieg bieten …

Neues Kartenspiel aus dem Kosmos von Cyberpunk 2077 angekündigt

Dass Interessierte mindestens eine Vorliebe für ein Science-Fiction-Szenario wie aus Cyberpunk hegen müssen, oder von Kartenspielen allgemein nicht abgeneigt sein sollten, ist Grundvoraussetzung für Cyberpunk Legends. Besser noch: Ihr begeistert euch für die Welt von Cyberpunk 2077. Denn der Webauftritt des Kartenspiels wirbt mit einem Wiedersehen solcher vor allem aus dem Rollenspiel von CD Projekt RED bekannten Charakteren wie Johnny Silverhand und Alt Cunningham.

Bekanntmachung auf Twitter:

Bewohner*innen von Night City wissen natürlich: Silverhand ist der im Videospiel von Keanu Reeves verkörperte Rockmusiker, Cunningham eine genialische Hackerin. Soweit zum Personal, doch wie bezieht man das Spiel nun?

Der Designer hinter dem Kartenspiel hat sich kürzlich persönlich auf Reddit gemeldet – daher wissen wir: Cyberpunk Legends befindet sich aktuell noch in einer Crowdfunding-Phase. Nachdem diese erfolgreich abgeschlossen wurde, sollte das Kartenspiel jedoch „sechs bis acht Monate später in den Handel kommen“. Auch der Versand in europäische Länder ist vorgesehen. Was erwartet euch dann also spielerisch konkret?

So spielt sich Cyberpunk Legends

Zu Spielbeginn wählt ihr aus vier unterschiedlichen Klassen aus – nämlich Netrunner, Nomad, Solo und Rocker. Kurz zur Erklärung für Cyberpunk-Neulinge: Netrunner, wie beispielsweise die oben erwähnte Alt Cunningham, sind hochgradig spezialisierte Hacker*innen. Ein Nomad ist wenig überraschend ein Charaktertyp, der sich mit dem Überleben am Rande der Zivilisation auskennt. Schließlich ein Solo ist ein*e kämpferische Söldner*in, hingegen Rockergirl oder Rockerboys sind als rebellische Künstlertypen definiert.

Als ein Charakter einem dieser Klassen unternehmt ihr dann in Cyberpunk Legends kooperative Abenteuer – die wie genau funktionieren? Zunächst: Legends kennt kein*e Spielmeister*in. Dementsprechend soll der Einstieg in eine Spielrunde unkompliziert anhand eines Kartendecks gelingen. Im Lieferumfang enthalten ist wohl ein Basispaket, bestehend aus mehr als 300 Karten – mitsamt drei kompletter Szenario-Decks.

Weitere, wissenswerte Eckdaten: Cyberpunk Legends ist für eine*n bis maximal vier Spieler*innen vorgesehen, eignet sich ab dem Alter von 14 Jahren und aufwärts – und eine Spielsitzung soll neunzig bis höchstens 120 Minuten dauern. Wird Liebhaber*innen liebevoll angefertigter Illustrationen freuen: Die Karten wurden bei echten Künstler*innen in Auftrag gegeben – nicht mithilfe von KI-basierter Programme erstellt. Analogen Rollenspielfans könnte also ein schickes Kleinod bevorstehen. Wo wir gerade durch Night City schlendern: Wie schlägt sich Cyberpunk 2077 jetzt eigentlich auf der Nintendo Switch 2?

