Cyberpunk 2077 als komplett neues Spiel angekündigt – aber anders, als ihr denkt

Die dystopische Open World aus Cyberpunk 2077 ist wahrlich nicht arm an Kooperationen – das Spektrum reicht vom PC-Gehäuse mit Cyberpunk-Design, speziellen Mode-Accessoires, fand vielleicht ihren Höhepunkt mit der Netflix-Serie Cyberpunk Edgerunners. Jetzt wurde eine weitere Zusammenarbeit angekündigt. Deren Ergebnis ist ein Spiel – aber keines, dass ihr vor dem Bildschirm angeht.

„Cyberpunk 2077 Playing Cards – Collector’s Edition“ ist, die Produktbezeichnung verrät es bereits, ein Spielkarten-Set. Nicht irgendeines, sondern ein solches, auf dem euch altbekannte Charaktere aus Night City entgegenblicken. Es winkt also ein Wiedersehen mit Johnny Silverhand, Adam Smasher oder Panam Palmer – nur eben bei einer gepflegten Pokerpartie, wenn ihr mögt. Doch wie kommt diese neue Produktvorstellung in der Community an?

Cyberpunk 2077: Das Poker-Set zur Open World

Der Großteil der User*innen zeigen sich mit Postings wie „Oh, die sind supercool!“ positiv gestimmt. Kurioserweise häufen sich solche Wortmeldungen, welche ein Tarotkarten-Deck einfordern. Vielleicht weniger verwunderlich, schließlich würden esoterisch angehauchte Spielkarte zu einem Charakter wie Misty Olszewski aus dem Spiel passen. Für den Moment werden Fans von Cyberpunk 2077 aber erstmal mit vorliegenden Spielkarten von Dyenamik bedient. Ein Angebot, das durchaus auch Kritik hervorruft …

„So teuer“, schreibt eine andere Person – und spielt damit auf die Kaufpreise an. Die Spanne für Käufer*innen aus Deutschland reicht von 25 Euro für ein Deck, bis hin zu 125 Euro für fünf Decks. Allerdings werden die Pakete mit zwei, drei und fünf Decks aktuell rabattiert angeboten. Beispielsweise für das größte Paket mit fünf Decks zahlt ihr momentan nicht ganz 100 Euro – spart also ungefähr 25 Euro ein. Dass aber die Preise bei 25 Euro losgehen, verwundert wenig.

Zwar sind kostengünstige Pokerkarten bereits für unter fünf Euro zu erwerben, aber da man sich bei Dyenamik Mühe geben dürfte, ein für Liebhaber*innen wertiges Kartenset anzubieten, wirken die gelisteten Kaufpreise erstmal nicht abgehoben. Ob sich der Investition für Cyberpunk-Fans mit Vorliebe für gepflegte Kartenspielabende lohnt, hängt natürlich auch davon ab, als wie robust sich das Produkt herausstellt.

