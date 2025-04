Cyberpunk 2077 auf der Nintendo Switch 2: So gut läuft der Rollenspielkracher auf der Konsole

Mit Cyberpunk 2077 erscheint zum Release der Nintendo Switch 2 direkt ein riesiger Rollenspiel-Hit, der auf der Vorgänger-Konsole technisch nicht möglich gewesen wäre. Aber wie gut wird das sonst sehr ansehnliche Spiel von CD Projekt RED auf der neuen Hardware laufen?

Immerhin glänzt die dystopische Zukunftsvision in Videospielform aus der Feder des polnischen Studios sowohl auf dem PC als auch der PS5 und Xbox Series X|S mit wunderschöner Lichtstimmung, hochaufgelösten Texturen und mitunter starker Verwendung von Raytracing. Ob die Nintendo Switch 2 da mithalten kann, wurde jetzt verraten.

Cyberpunk 2077: So ist die Performance auf der Switch 2

Wer den Ankündigungstrailer von Cyberpunk 2077 für die Nintendo Switch 2 gesehen hat, der dürfte bereits einige Unterschiede erkannt haben. Vor allem die Auflösung springt ins Auge, denn von 4K ist zumindest das bis dato gezeigte Material weit entfernt. Auch die Licht- und Schatteneffekte wirken ein kleines bisschen zurückgefahren.

Der offizielle Twitter-Account des Rollenspiels bestätigt diese Erkenntnisse. Demnach erwarten euch im Docked-Modus 1080p mit 30 Bildern pro Sekunde beziehungsweise in der Handheld-Variante 720p mit 30 FPS. Jeweils im Quality-Mode, sprich in der Version mit der bestmöglichen Optik.

Im Leistungsmodus soll die Auflösung jeweils beibehalten werden, aber 40 FPS im Fokus stehen. Unterstützt euer Fernseher beziehungsweise Monitor VRR und bietet Unterstützung für 120 Hertz, würde sich Cyberpunk 2077 demnach trotzdem recht flüssig spielen. Im Handheld gibt es von Haus aus ein solches Display.

Spiel auf einer Cartridge

Wie gut sich am Ende Cyberpunk 2077 tatsächlich auf der Nintendo Switch 2 schlägt, erfahren wir spätestens am 5. Juni 2025. Dann erscheint einerseits die neue Konsole, andererseits aber auch die Umsetzung des Rollenspiel-Krachers. Und im Gegensatz zu mancher Konkurrenz verzichtet CD Projekt Red auf eine unangenehme Neuerung.

Der Ausflug nach Night City schafft es in der physischen Version auf eine ganze Cartridge. Insgesamt werden 64 Gigabyte in Anspruch genommen, wie ein Sprecher des Entwicklerstudios in einem Video des YouTube-Kanals BeatEmUps kommentiert. Eine Game-Key Card, die lediglich den Download im eShop ermöglicht, kommt nicht zum Einsatz.

Falls ihr übrigens Cyberpunk 2077 bereits besitzt und zudem über einen richtig starken Rechner verfügt, dann könnt ihr das Rollenspiel mit Mods noch grafisch intensiver erleben.

Quelle: Twitter / @Cyberpunkgame, YouTube / BeatEmUps, Cyberpunk 2077