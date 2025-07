Cyberpunk 2077 auf Switch 2 oder Steam Deck? Diese Konsole beeindruckt in einem Punkt besonders

Es muss nicht die fest verkabelte Konsole oder der wuchtige Heimrechner her, wenn ihr Cyberpunk 2077 genießen wollt. Mittlerweile gibt es mehrere Möglichkeiten, das Sci-Fi-RPG auch unterwegs zu starten, in dem ein Handheld herangezogen wird.

Die beiden populärsten Modelle unserer Zeit hören auf die Namen Nintendo Switch 2 und Steam Deck. Beide Konkurrenzprodukte liefern unterschiedliche technische Gegebenheiten, wodurch das Spielerlebnis sich nicht 1:1 gleicht. Wenn ihr also die Wahl habt, auf welchem von beiden solltet ihr den Titel installieren?

Cyberpunk 2077: Welcher der beiden großen Handhelds holt mehr raus?

Die Antwort darauf will Digital Foundry, ein Team aus Hardware-Spezialist*innen beantworten. In einem ausführlichen Benchmark-Test haben sie beide Konsolen in verschiedenen Kategorien und sowohl in der Docking-Station als auch in der gehaltenen Variante miteinander verglichen und die Ergebnisse in Videoform zusammengefasst. Während Cyberpunk 2077 für das Steam Deck schon ein Weilchen länger als verifiziert gilt, und damit eine angemessene Performance sichergestellt ist, ist die sogenannte Ultimate Edition für Switch 2 erst mit der Konsole zusammen Anfang Juni debütiert – ein dedizierter Port mit längerer Entwicklungszeit.

Hier das besprochene Video:

Damit steigt zweitere Variante schon mal mit einem entscheidenden Vorteil ins Rennen ein. Und kann sich einen solchen auch an anderer Stelle sichern, denn die Leistung in der Docking-Station ist hier deutlich stärker, im Qualitätsmodus erreicht das Gerät eine bessere Bildqualität dank DLSS und auch eine stabilere Bildwiederholrate. Die 40fps im Leistungsmodus sind etwas wackeliger, aber übertreffen das Steam Deck trotzdem. Nicht so im Handheldmodus, bei dem Valves Gerät die angepeilten 30fps mit höherer Verlässlichkeit erreicht, zudem echtes HDR bietet und mit einer festen 720p Auflösung punkten kann.

Ähnliches Ergebnis mit nur 36 Prozent der Leistung

Im Fazit am Ende des Videos stellt Digital Foundry nochmal besonders heraus, dass die Nintendo Switch 2 (ohne Dock) definitiv die bessere Effizienz aufweist. Die Konsole bekommt Cyberpunk 2077 mit einer Leistung von unter 9W zum Laufen, dem gegenüber stehen etwa 25W auf dem Steam Deck. Jedoch hat der letztgenannte Handheld einen besseren Akku, womit sich die tatsächlich mögliche Spieldauer in etwa ausgleicht. Trotzdem äußern sich auch in den Kommentaren Spieler*innen dazu, wie beeindruckend die erreichte Effizienz von Nintendos Hardware ist, mit Sätzen wie „Neun verf***te Watt? Guter Gott, das ist der beeindruckendste Teil des Ganzen“.

Für ausführlichere Details zu den vorgenommenen Benchmark-Tests solltet ihr euch das Video von Digital Foundry in seiner Gänze zu Gemüte führen. Falls ihr speziell mehr Infos über die Nintendo Switch 2-Version von Cyberpunk 2077 wünscht, empfehlen wir euch unseren Test.

Quellen: YouTube / Digital Foundry