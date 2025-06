Cyberpunk 2077: Bald könnt ihr das legendäre Rollenspiel online völlig neu erleben

Cyberpunk 2077 ist vordergründig ein Videospiel, genauer gesagt ein Action-RPG. Doch das einst als Tabletop-Rollenspiel gestartete und von Entwicklerstudio CD Projekt RED weitergeführte Universum hat noch eine ganze Menge mehr auf dem Kasten.

Mittlerweile längst auch als animierte Netflix-Serie mit dem Beinamen Edgerunners, dem Manga dazu, als Pokerset oder eigenes Kartenspiel mit dem Untertitel Legends erhältlich, gibt es Cyberpunk 2077 vom berühmten Dark Horse-Verlag auch als Comics. Die könnt ihr dank einer Kollaboration mit Webtoon noch dieses Jahr bequem online lesen.

Cyberpunk 2077: Dark Horse-Comics bald auch online bei Webtoon

In einer Pressemitteilung (via Polygon) haben Webtoon und Dark Horse nämlich enthüllt, dass sie eine kleine, aber durchaus feine Zusammenarbeit eingehen: Ausgewählte Comics vom Verlag mit dem schwarzen Pferd sollen noch in der zweiten Hälfte von 2025 auf Webtoon landen. Mit dabei: The Witcher, Plants vs. Zombies, The Legend of Korra, Critical Role: The Mighty Nein Origins und Cyberpunk 2077.

Yongsoo Kim, CSO und Chef von Global Webtoon bei Webtoon Entertainment meldete sich passend zur frohen Kunde auch zu Wort: „Webtoon hat es einer neuen Generation von Fans leicht gemacht, sich in Comics zu verlieben. Wir freuen uns, mit Dark Horse zusammenzuarbeiten, um diese neue Auswahl an Weltklasse-Titeln zu Webtoon zu bringen.“ Schon bald könnt ihr also auch auf besagter Website ins Universum von Cyberpunk 2077 eintauchen.

In welchem Umfang und ob kostenlos oder -pflichtig, das ist derzeit noch unklar. Ein Blick auf die Website von Dark Horse verrät nämlich: Die Comic-Umsetzungen von Cyberpunk 2077 sind zahlreich. Mehrere Ausgaben mit den Untertiteln Psycho Squad, Kickdown oder XOXO reihen sich in der digitalen Bibliothek auf, reichen preislich von 4 bis 30 Dollar. Die Partnerschaft mit Webtoon kann unter Umständen also ganz schön umfangreich ausfallen.

Falls ihr euch also noch tiefgehender mit der Welt von Cyberpunk 2077 beschäftigen wollt, könnte die bevorstehende Kollaboration von Webtoon und Dark Horse für euch genau das richtige sein. Außerdem erwarten euch neue Storys, nicht die bekannte Geschichte aus dem gleichnamigen Rollenspiel von CD Projekt RED – ein zusätzlicher Leckerbissen für Fans also. Die kommen eventuell auch bei der Nintendo Switch 2-Version von Cyberpunk 2077 auf ihre Kosten, die wir für euch unter die Lupe genommen haben.

Quelle: Pressemitteilung (via Polygon), Dark Horse