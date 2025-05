Cyberpunk 2077 bei Steam für kurze Zeit drastisch reduziert

Es ist gerade mal zwei Monate her, dass das packende Open World-RPG Cyberpunk 2077 mit einem ordentlichen Rabatt bei Steam angeboten wurde. Wer den Sale damals verpasst hat, kann sich freuen, denn in dieser Woche gibt es noch eine Chance.

Neben dem dystopischen Cyberpunk-Abenteuer sind noch weitere Titel des polnischen Entwicklers CD Projekt RED stark reduziert – wofür es auch einen guten Grund gibt. Fans des Gesamtwerks dieses Studios können jedenfalls auf Steam gerade mehrfach sparen.

Auf Steam: Cyberpunk 2077 und The Witcher-Reihe stark reduziert

Zur Feier des zehnjährigen Geburtstags des umjubelten The Witcher 3: Wild Hunt offeriert euch Steam in der sogenannten Publisher-Aktion nicht nur jenes Jubiläumsspiel, sondern auch weitere Titel von CD Projekt Red. Dazu gehört bekanntlich auch Cyberpunk 2077, das sich nach einigen Startschwierigkeiten nach Release 2020 und nachfolgenden Patches über die Zeit hinweg zum Genre-Juwel entwickelt hat und mittlerweile 85 Prozent positive Bewertungen (bei fast 750.000 Reviews) auf Steam aufweisen kann.

Fans und solche die es werden wollen, können das Cyberpunk-Action-RPG jetzt mit einem Rabatt von 60 Prozent erstehen, was einem Endpreis von 23,99 Euro entspricht. Auch auf den DLC Phantom Liberty gibt es Nachlass – zusammen könnt ihr die Ultimate Edition des Spiels für 42,76 Euro kaufen. Damit sind euch Dutzende Spielstunden in der elektrisierenden und gefährlichen Open World von Night City gewiss.

Lesetipp: So gut sieht Cyberpunk 2077 auf der Nintendo Switch 2 aus

Wie erwähnt, ist auch die Witcher-Reihe von CD Projekt Red stark reduziert; neben dem „Geburtstagskind“ The Witcher 3: Wild Hunt für läppische 2,99 Euro könnt ihr auch den Vorgänger The Witcher 2: Assassins of Kings für den gleichen Preis abstauben; das Debüt des Witchers aus dem Jahr 2008 kostet gar nur 1,19 Euro. Auch diverse Ableger und DLCs sind um bis zu 85 Prozent reduziert. Die Rabattaktion dauert noch bis zum 25. Mai.

Dass die Community das zehn Jahre alte Game übrigens immer noch feiert, ist in der Kommentarspalte eines gestern erschienenen Jubiläums-Trailers erkennbar gewesen. Ein vierter Teil von The Witcher ist ebenso wie ein Remake des ersten und ein Sequel zu Cyberpunk 2077 in Arbeit beziehungsweise Vorproduktion.

Quelle: Steam