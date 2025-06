Cyberpunk 2077: Brandneuer kostenloser Zusatz sorgt jetzt für extremes Fahrerlebnis

Zwar mag Cyberpunk 2077 schon seit langem kein neuer Release mehr sein, das heißt allerdings definitiv nicht, dass ihr keine erstmaligen Erfahrungen mehr in der dystopischen Spielwelt sammeln könnt. Dafür sorgen zahlreiche Mods, von denen immer wieder neue veröffentlicht werden.

Einer der frischen Ankömmlinge auf der Plattform Nexus Mods verspricht besonders spannende Möglichkeiten für die Durchquerung der Spielwelt. Wenn ihr nach diesem Download in ein Fahrzeug steigt, solltet ihr euch darauf gefasst machen, dass euer Gaspedal auf Speed aus ist.

Cyberpunk 2077: Rasen mit unmenschlicher Geschwindigkeit

Vehicle Speed Unlimiter heißt die Mod, von der hier die Rede ist. Sie wurde am 17. Juni von Schöpfer Jack Humbert hochgeladen. Unter der Voraussetzung, dass ihr die Basismod RED4ext installiert habt, dürft ihr euch an deren Funktion erfreuen, das Geschwindigkeitslimit von Vehikeln aufzuheben. Es werden Spitzentempos von über 400 mph möglich, was in der hiesigen Einheit in etwa 643 km/h entspricht. Zum Vergleich: Selbst das schnellste Auto der Welt kommt in der Realität „nur“ auf etwa 500 km/h.

Zu sagen, dass ihr damit die Straßen unsicher macht, wäre eine Untertreibung. Bei so flotten Reifen sorgt ihr für pures Chaos, bekommt wahrscheinlich gehörig Probleme, euer Fahrzeug unter Kontrolle zu halten und nicht nach der Zeitspanne eines Wimpernschlags das nächste Gebäude zu knutschen. Nutzer*in Oranje3 merkt in den Kommentaren an, dass speziell hierfür geeignete Vehikel genutzt werden müssen – Vanilla-Autos seien eher ungeeignet. Mit dem entsprechenden Tuning hat er oder sie es allerdings sogar geschafft, 1966 km/h auf Tacho zu kriegen.

Lesetipp: Mysteriöser Charakter in Cyberpunk 2077 sorgt für Grusel-Faktor

Schnell vorweg und hoch hinaus

Modder Jack Humbert weist darauf hin, dass Vehicle Speed Unlimiter mit seinem bekannteren Projekt Let There Be Flight kompatibel ist. Dieses verwandelt eure fahrbaren Untersätze in fliegbare Untersätze. Vereint ihr beide Softwarepakete, könnt ihr also mit gewaltigem Karacho durch die Lüfte düsen. Für diejenigen von euch, die der virtuellen Raserei zugeneigt sind, sollte das Grund genug sein, Cyberpunk 2077 nochmal zu pimpen und sich an der inoffiziellen Neuerung zu erfreuen.

Auch auf offiziellem Wege gelangen aktuell noch Änderungen ins Spiel, man mag es kaum glauben. Update 2.3 ist für Ende Juni angekündigt und Fans spekulieren fleißig, was darin beinhaltet sein könnte. An anderer Stelle sorgt Cyberpunk 2077 derweil mit dem geplanten Sprung auf eine neue Plattform für Schlagzeilen, denn nicht nur Nintendo Switch 2-Besitzer*innen dürfen sich in diesem Jahr über ihr Stück vom Kuchen freuen.

