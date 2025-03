Cyberpunk 2077: Brandneues Spiel für Highscore-Jäger angekündigt – „Werde total mein Geld dafür verschwenden“

Jetzt wurde tatsächlich ein neues Videospiel zu Cyberpunk 2077 angekündigt – aber bevor ihr euren Rechner anschmeißt: „Turf Wars“, wie dieses neue Game heißt, ist weder Rollenspiel, noch bringt es Developer LAI Games auf Heimcomputer oder Spielkonsole. Nein, hier habt ihr’s mit einem brandneuen Arcade-Spiel für die Spielhalle zu tun.

Das hält enthusiastische Fans allerdings nicht davon ab, euphorische Wortmeldungen wie „Werde total mein Geld dafür verschwenden“ abzugeben. Immerhin bürgt eine Kooperation mit dem namhaften Entwicklungsstudio CD Projekt RED und einer auf Spielautomaten spezialisierten Firma dafür, dass Cyberpunk-Aktion drinsteckt, wo „Cyberpunk 2077“ draufsteht.

Cyberpunk 2077: Das Arcade-Pendant zum großen Rollenspiel-Erfolg

Was die oder den eingangs erwähnten Reddit-Nutzer*in zum begeisterten Kommentar verleitet hat, dürfte auch sowas wie der Trailer sein, welcher unlängst zu diesem Cyberpunk 2077-Game veröffentlicht wurde. Darin werden euch innerhalb einer überschaubaren Lauflänge von etwas mehr als einer Minute die wichtigsten Eckdaten zu diesem Arcade-Krawallkasten nahegebracht.

Der Trailer zu Cyberpunk 2077 Turf Wars:

Erstmal wären da die schnöden, technischen Daten: Der Spielautomat zu Turf Wars kommt auf eine Höhe von rund 2,6 Metern, geht mehr als 1,25 m in die Breite, die Tiefe wird mit fast vier m angegeben – und auf die Waage bringt das Teil gewichtige 670 Kilogramm. Ab Sekunde 20 des Trailers wird es allerdings deutlich interessanter …

Jetzt nämlich erfahren wir endlich, worin die inneren Werte des Kastens bestehen: Es wird mit „drei Spiel-Modi voller Action“ geworben. Ein Blick in die dazugehörige Videobeschreibung verrät: Es handelt sich um Story Mode, Co-Op/Versus und Sniper Mode. Was wir dann ungefähr ab Sekunde 25 vom eigentlichen Gameplay zu Gesicht bekommen, sieht wirklich eher wie eine Partie Luftgewehr-Schießen auf dem Rummel aus, denn ein Eintauchen in die dystopische Metropole von Night City.

Dennoch: Der gewährte Einblick ist zugegebenermaßen sehr kurz. Es bleibt abzuwarten, ob die Arcade-Action letztlich nicht nur den authentischen Charme von Cyberpunk 2077 einfängt – sondern vor allem spielerisch mehr ist als eine Ballerbude. Zumindest Hardcore-Fans des beliebten Rollenspiels-Blockbusters könnte es freuen, sollte sich der Cyberpunk-Kosmos plötzlich in der heimischen Arcade-Halle einfinden. Apropos: Ein neuer Gratis-Download zu Cyberpunk 2077 liefert Grafik-Update für ein entscheidendes Detail.

