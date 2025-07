Cyberpunk 2077: Dieser versteckte Hinweis ist allen entgangen – Entwickler „ein wenig enttäuscht“

Neues in der Welt von Cyberpunk 2077: Ganz frisch ist ein Update für das Sci-Fi-Abenteuer erschienen. Damit ist nun Versionsnummer 2.3 erreicht. Schon im Vorfeld hatte die Softwareauffrischung für aufgeregte Gemüter gesorgt, und dass nicht nur aufgrund von Vorfreude.

Eine Verschiebung ließ die gestiegene Spannung erstmal wieder abflachen und Fans mussten damit klarkommen, sich noch weitere Wochen damit zu bei Laune zu halten, über die Inhalte zu rätseln und ihre Wünsche untereinander auszutauschen. Dabei haben sie wie es scheint übersehen, dass ein geplanter Zusatz die ganze Zeit über mithilfe eines versteckten Indiz zu erraten gewesen wäre.

Im Mittelpunkt der ganzen Geschichte steht ein besonderes Fahrzeug, der Yaiba ARV-Q340 Semimaru. Dieses Auto ist eines von vier neuen fahrbaren Untersätzen, zu denen übrigens auch ein Motorrad zählt. Um das Modell freizuschalten, muss eine neue Nebenquest abgeschlossen werden, auf die ihr nach der Vollendung von „The Hunt“ und „The Beast in Me“ Zugriff habt. Erledigt ihr einen weiteren zusätzlichen Job, könnt ihr auch das CrystalCoat-Feature erlangen und die Lackierung anpassen.

Wer die Comicbuchreihe Kickdown gelesen hat, dem oder der wird der Yaiba eventuell bekannt vorkommen. Wie Pawel Sasko von CD Projekt Red im Livestream rund um Update 2.3 erwähnt, ist hier auf der letzten Seite einer Ausgabe ein Bild des Automobils verbaut. „Nur, um euch ein wenig Vorahnung mitzugeben und zu sehen, wie viel Aufmerksamkeit ihr dem schenkt, was wir über verschiedene Medien hinweg so treiben“, ordnet Sasko den unscheinbaren Teaser ein.

Scherzend ermahnt er die Fans dazu, besser aufzupassen, denn er habe keinen Beitrag mit der richtigen Einordnung des Bildes auf Reddit finden können und sei daher „ein wenig enttäuscht„. Dem fügt er hinzu, dass es einiges gäbe, was Fans übersehen. Für alle Internetdetektive und gleichzeitigen Cyberpunk 2077-Fans ein Zeichen also, die Augen künftig besonders geschärft zu halten. Wer weiß, was sich noch so aus Büchern, der Serie oder Merchandise ableiten lassen könnte.

Zu Update Nummer 2.3 sind nun allerdings schon alle Geheimnisse gelüftet worden. Immerhin könnt ihr es bereits selbst spielen. Damit ihr dabei auch wisst, wo ihr nach neuen Inhalten Ausschau halten müsst, könnt ihr euch in unserer Übersicht zu den Neuheiten in Cyberpunk 2077 schlau machen.

