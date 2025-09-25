Cyberpunk 2077 jetzt mit neuem Grafik-Schock – komplett kostenlos und „sehr, sehr cool“

Eine gute und eine noch bessere Nachricht für euch: Wer ein Soldier of Fortune der damaligen Raven Software der überzogenen Gewaltdarstellung wegen gefühlt hat, wird an der neuen Mod GoreRunner (Blood and Carnage Overhaul) für Cyberpunk 2077 von Cazanu Gefallen finden. Und die noch bessere Nachricht?

Diese Modifikation ist – wie sollte es auf der beliebten Modding-Plattform Nexus Mods anders sein? – komplett kostenlos. Grundvoraussetzung ist natürlich, dass das virtuelle Night City auf eurer Festplatte parkt, ihr über einen gültigen Account auf der Webseite für alles rund ums Modding verfügt. Sind diese beiden Bedingungen gegeben, könnt ihr euch direkt unter die Blutdusche stellen, ums unverblümt zu sagen …

Cyberpunk 2077 jetzt mit Brutalo-Mod spielen

Was im Nexus Mods-Profil von Cazanu behauptet wird, ist Programm: „Ich mache Blut-Zeug“, steht da – und wer sich bei seinen Modding-Kreationen für Spiele wie Stalker 2, Starfield, Red Dead Redemption 2 oder eben Cyberpunk 2077 umschaut, erkennt ziemlich zügig: Dieser Kreative hat an den roten Körpersäften einen Narren gefressen – so nun auch am 13. September beim beliebten Open-World-Action-Adventure-RPG passiert. Seit dem Tag wird nämlich sein GoreRunner (Blood and Carnage Overhaul) angeboten. Und ist nur was für starke Mägen.

„Sehr, sehr cool“ schreibt so mancher User in den YouTube-Kommentaren, denn diese Mod für Cyberpunk 2077 beschert euch eine drastische Gewaltdarstellung, wie sie dem Frühwerk von Arnold Schwarzenegger alle Ehre macht – sprich: Hier wird Night City sozusagen in „ein Schlachthaus mit jeder Menge Blut und Eingeweiden“ verwandelt. Muss man nicht mögen, steht aber jenen Pistoleros mit einer vertretbaren Größe von 108,8 Megabyte zum Download bereit. Wer sich mit dieser kompromisslosen Gewaltorgie anfreunden kann, sollte auch zwei weitere Mods mit Aufmerksamkeit bedenken …

Lesetipp: Cyberpunk 2077 bekommt Fortsetzung – aber anders, als ihr denkt

Sollte diese Brutalo-Mod euren Geschmack treffen, legt euch der Macher dahinter im Übrigen zwei weitere, dazu passende Modifikationen ans Herz. Einmal Biotechnica Cache – New Iconic Weapons von ogMisoru – denn mit hier bereitgestellten Waffen könnt ihr eure Feuerkraft aufladen, was in einer besonders comicartigen Gewaltpräsentation münden dürfte. Dann Ragdoll Physics Overhaul aus der Modding-Werkstatt von SketchCritic, welches dem etwas steifen Physiksystem aus Cyberpunk 2077 nochmal den gewissen Knall-Faktor verpasst.

Wer sich den bisher über 14.200 Herunterladenden zu diesem blutigen Zusatzinhalt für die große, weite Welt von Cyberpunk 2077 anschließen möchte, ist auf Nexus Mods dazu eingeladen (Stand: 23. September). Ähnlich tiefrot ist man übrigens aktuell bei Dying Light: Beast zugange, wo die Nacht der lebenden Untoten einfach nie enden möchte …

