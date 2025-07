Cyberpunk 2077: Neuer Release bringt Fans jetzt zum Ausflippen – „Endlich!“

DVD und Blu-ray haben im Schatten von Netflix & Co. längst den Rücktritt angetreten. Dass die Silberscheiben nicht vollends unter der Dominanz der Streaming-Dienstleister zersplittert wurden, ist vermutlich einem Nischenmarkt für Film- und Serienjunkies zu verdanken, die sich ihre liebsten Shows blickschön ins Regal stellen. Wer sich unter den Fans von Cyberpunk 2077 zu diesem Menschenschlag zählt, für die oder den gibt’s jetzt ausgezeichnete Neuigkeiten.

Aniplex of America hat auf der diesjährigen Anime Expo ein echtes Sammlerstück enthüllt: Die Blu-ray-Box zur ersten Staffel der Erfolgsserie Cyberpunk Edgerunners. Zwar wurde dieser anstehende Release bereits zuvor für das Jahr 2025 angekündigt, doch jetzt endlich haben Franchise-Liebhaber*innen etwas auf die Augen gekriegt – und einen konkreten Veröffentlichungszeitpunkt dazu.

Cyberpunk Edgerunners: Viele neue Infos zur ersten Staffel auf Blu-ray

Am 26. August soll der Tag kommen. Dann wird „Cyberpunk: Edgerunners Complete Blu-ray Box“ vorbestellbar sein. Der eigentliche Release erfolgt dann am 28. Oktober. Ein Wermutstropfen für in Deutschland lebende Fans bleibt dennoch: Ob die wertig wirkende Aufmachung der anstehenden Home Entertainment-Veröffentlichung von Aniplex of America mit jener für Deutschland mithalten wird, bleibt vorerst Spekulation.

Twitter-Posting von Aniplex of America:

Dass Cyberpunk Edgerunners allerdings auch in unseren Breitengraden als Blu-ray erscheint, ist bereits seit Dezember 2024 bekannt – als KSM Anime den hiesigen Release publik gemacht hat. Bleibt abzuwarten, wie es um Verpackung, Ausstattung & Co. bei KSM Anime bestellt sein wird. Die Fans jedenfalls geben sich schon jetzt der Vorfreude hin.

Unter der Twitter-Meldung von @aniplexUSA vom 4. Juli oben versammeln sich zahlreiche, geradezu euphorische Wortmeldungen – von denen „Wird verdammt nochmal Zeit“, oder ein knappes „Endlich!“ nur zwei Beispiele sind. Was das Twitter-Posting außerdem enthüllt, ist eine Ansicht der Blu-ray-Ausstattung. Kurz gesagt: Es gibt eine Menge fürs Auge – nämlich einen gelb-schwarzen Schuber mitsamt „Cyberpunk“-Schriftzug, ein Büchlein mit den Storyboards der finalen Episode, ein Artbook mit Charakter-Designs, ein querformatiges Poster, einige Artcards und natürlich die drei Blu-ray-Scheiben.

Cyberpunk Edgerunners – Der Serienerfolg geht in die zweite Runde

Übrigens wurde jetzt ebenfalls eine zweite Staffel von Cyberpunk Edgerunners angekündigt. Diese wird eine neue Geschichte im Cyberpunk-Universum erzählen, die von der ersten Staffel losgelöst ist. Story-Details liegen zu diesem frühen Zeitpunkt noch keine vor, man will aber eine traurige bis düstere Geschichte erzählen – zudem dürften wir es mit einem Handlungsbogen rund um Erlösung und Rache zu tun bekommen.

Wie schon die erste Staffel wird auch die zweite insgesamt zehn Episoden umfassen. Wer Regie bei Season 2 führen wird, und ob der altgediente Showrunner dieses Serienerfolgs aus dem Cyberpunk 2077-Kosmos zurückkehrt – auch dazu dürft ihr bereits Info-Bröckchen aufsammeln. Für den Augenblick können Night City-Enthusiast*innen aber erstmal den heranrollenden Blu-ray-Dics entgegenfiebern.

