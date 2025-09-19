Cyberpunk 2077: Endlich bekommen Fans frisches Futter – aber ganz anders, als ihr denkt

Trotz seines eher durchwachsenen Launches konnte sich Entwickler CD Projekt mit seinem Rollenspiel, angesiedelt in der dystopischen Zukunft von Night City, einen Platz in den Herzen seiner Fans sichern. Cyberpunk 2077 zählt seit seinen zahllosen Verbesserungen zweifelsohne zu den besten Spielen des vergangenen Jahrzehnts.

Doch obwohl sich Fans dank etlicher Patches und gehaltvoller Inhalts-Updates sowie einem nicht minder gefeierten DLC, der auf den Namen Phantom Liberty hört, nicht unbedingt über mangelnden Nachschub beschweren dürfen, erfreut es umso mehr, dass dieser nun angekündigt wurde. So geht es endlich weiter in Night City – aber ganz anders, als ihr es euch jetzt vermutlich gedacht habt.

Cyberpunk 2077 bekommt überraschende Fortsetzung – aber anders, als ihr denkt

Nein, ihr ahnt es schon: Zurück in die von CD Projekt geschaffene Videospielwelt von Cyberpunk 2077 geht es mit dem Namenszusatz Chrome nicht. Stattdessen handelt es sich um eine Reihe brandneuer Dark Horse Comics, die nun seitens des berühmt-berüchtigten Verlages mit dem düsteren Ross angekündigt wurde. Auf den tatsächlichen Release der ersten Ausgabe des Story-trächtigen Ablegers müssen wir uns allerdings noch ein wenig gedulden: Erst im Januar des kommenden Jahres liegt diese druckfrisch in unseren Briefkästen, während drei weitere Ausgaben folgen sollen.

Alle vier von ihnen werden von einem Team aus kreativen Köpfen unter der Leitung von Tommaso Bennato und Doug Wagner produziert, während die Geschichte einen eher gruseligen Twist abseits der üblichen narrativen Formel einschlagen soll. Fans dürfen sich auf eine Erzählung rund um eine Gruppe von Freunden einstellen, unter der sich ein Netrunner, ein Graffiti-Artist, ein aufstrebender Rockerboy sowie ein Autotechie befinden, die sich auf den Weg zu einem witzigen Fotoshooting inmitten einer Mülldeponie befinden.

Dort stoßen sie zwischen Schrott und Metall auf ein Motiv, für das es sich zu sterben lohnt – denn Gerüchten zufolge spukt es hier und die Clique wird schon bald von viel Gruseligerem heimgesucht als bloßen Geistern … Ganz grundlegend werden die Comics als erste Slasher-Story beschrieben, die in Night City spielt und sich wirklich auf klassische Horrorelemente stützt, anstatt dass Menschen nur getötet werden, um schnell an die begehrten Eddies zu gelangen.

Passend zum Thema ist Cyberpunk 2077: Chrome die unheilvolle 13. limitierte Reihe, die sich an die bisherigen Veröffentlichungen nahtlos anfügt. Wer noch keinen Blick in die Dark Horse Comics des dystopischen Zukunftsausblicks geworfen hat, sei dies noch einmal ans Herz gelegt. Eben jene sind auch als Webtoon erhältlich, sodass ihr taufrische Cyberpunk 2077-Geschichten sogar bequem vom Sofa aus erleben könnt – bloß ohne Controller in der Hand.

