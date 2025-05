Cyberpunk 2077: Erfinder verplappert sich – eine riesige Neuerung erwartet euch im Nachfolger

Bei CD Projekt Red wird derzeit nicht nur intensiv an The Witcher 4 gearbeitet, sondern auch mit Project Orion an einem Sequel zu Cyberpunk 2077. Bislang hält sich das Studio mit Infos sehr bedeckt, aber offenbar hat der Erfinder der Tabletop-Vorlage dieses Memo nicht erhalten.

In einem Interview im Rahmen einer Spielekonferenz hat ebenjener Mike Pondsmith vermutlich unabsichtlich ein wichtiges Detail zur geplanten Fortsetzung verraten. Offenbar wird die offene Spielwelt des dystopischen Rollenspiels deutlich größer, während wir trotzdem so manch Altbekanntes erneut zu Gesicht bekommen.

Cyberpunk 2077: Es wird eine zweite Stadt geben, sagt Pondsmith

Vor Kurzem fand in Polen die Digital Dragons Conference statt, eine kleine Messe rund um Spieleentwicklung, auf der Mike Pondsmith zugegen war. Natürlich dauerte es nicht lange, bis ihn jemand zum Interview schnappen und die eine oder andere Frage rund um Cyberpunk stellen konnte.

Der mittlerweile 71-jährige US-Amerikaner hat einst Ende der 80er-Jahre das Pen-and-Paper-Spiel zu Cyberpunk entworfen, welches die Grundlage für Cyberpunk 2077 bildet. Auch in der Fortsetzung des Videospiels, die derzeit bei CD Projekt Red in Boston entsteht, ist er in beratender Rolle involviert und weiß dementsprechend ganz gut Bescheid.

Lesetipp: Demnächst könnt ihr Cyberpunk 2077 auch auf der Nintendo Switch 2 erleben

Im erwähnten Interview auf dem YouTube-Kanal tvgry verrät er aus diesem Grund unabsichtlich eine Info, die das Studio bislang geheim gehalten hat: In Project Orion, dem Cyberpunk 2077-Sequel, besuchen wir eine neue Stadt. Welche genau? Das wollte er nicht preisgeben, aber er liefert einen Hinweis. Der neue Ort würde sich wie ein „abgerissenes Chicago“ anfühlen.

Moment Mal … Chicago?

Wenn bei euch angesichts der Nennung von Chicago die Glocken schrillen, dann hat das einen guten Grund. In Cyberpunk 2077 gibt es nämlich in Night City bereits ein Werbeplakat zu entdecken, welches für eine schnelle Verbindung der beiden Städte wirbt. „Reise in weniger als drei Stunden von Chicago nach Night City – kommt 2080“, so der Text.

Offiziell hat CD Projekt Red diesen Gerüchten jedoch seinerzeit eine Absage erteilt – vielleicht aber auch nur etwas geflunkert, um nicht zu viel verraten. Chicago könnte demnach trotzdem in Project Orion eine zentrale Rolle spielen und die Stadt sein, die wir abseits von Night City besuchen können. Bestätigt ist das jedoch bislang nicht.

Lesetipp: Das originale Cyberpunk 2077 bekommt ihr bei Steam gerade deutlich günstiger

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ohnehin bleiben nach Pondsmiths Aussagen noch einige Fragen offen: Wird Project Orion gleich zwei große Städte als offene Welten bieten? Bleibt Night City der Mittelpunkt oder verlagert sich das Geschehen? Oder besuchen wir eventuell Chicago, beziehungsweise welche Stadt es am Ende auch immer sein wird, nur kurzzeitig?

Auf all das werden wir wohl erst in einigen Jahren eine Antwort bekommen, denn vorher liegt der Fokus bei CD Projekt Red auf dem Release von The Witcher 4. Vor 2027 solltet ihr mit dem Action-Rollenspiel aber eher nicht rechnen.

Quelle: YouTube / tvgry