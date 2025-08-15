Cyberpunk 2077: Fan gelingt das Unmögliche – den Endgegner hat so vielleicht noch niemand besiegt

Bei manchen Spieler*innen geht es wirklich über Tische und Bänke – vor allem dann, wenn sie sich in den Kopf setzen, einen Open-World-Kracher wie Cyberpunk 2077 nicht nur auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad durchzuspielen, sondern auch auf den Einsatz jedweder Cyberware zu verzichten.

Für alle, die nicht knietief in der offenen Spielwelt von Night City drinstecken: Im Action-Rollenspiel von CD Projekt Red dient die sogenannte Cyberware dafür, bestimmte Fähigkeiten des Spieler*innencharakters auszubauen – um somit besser gegen die beinharte Welt gerüstet zu sein. Eben genau auf diese wichtigen Zusätze hat ein Gamer jetzt bewusst verzichtet – mit verblüffendem Ausgang.

Cyberpunk 2077: Spieler schlägt das Rollenspiel besonders beeindruckend

Vor einigen Tagen verkündete ein Spieler mit Nutzer*innenname Enisiph auf Reddit: „Ich habe Cyberpunk 2077 ohne Cyberware auf dem Schwierigkeitsgrad sehr schwierig durchgespielt […]“. Um seine Wahnsinnsaktion für die Nachwelt festzuhalten, hat er den finalen Bosskampf in einem knapp einminütigen Clip festgehalten – und prompt rund 6.200 Upvotes und über 330 Kommentare in der Community eingesammelt (Stand: 15. August).

Reddit-Beitrag zu Cyberpunk 2077:

Die dazugehörigen Wortmeldungen auf Reddit sind mit einem gehörigen Augenzwinkern zu verstehen – wenn Nutzer*innen schreiben: „Smasher wurde vom verdammten Fleisch verdrängt“ oder auch „Der Bro spielt Punk 1977“. Das Erstaunen aus den Reihen der Spieler*innen ist nachvollziehbar, wenn man bedenkt, welches Können Enisiph hier unter Beweis stellt. Schließlich ist es keine Kleinigkeit, den Supercyborg Adam Smasher auf dem höchstmöglichen Schwierigkeitsgrad zu erledigen – insbesondere dann nicht, wenn zusätzlich auf den Einsatz von Cyberware gänzlich verzichtet wird.

Abgesehen von seinem Beweisstück in Videoform, lieferte der Spieler weitere Informationen, wie er sich dem Kampf mit Adam Smasher gestellt hat. So soll sich Enisiph gerade mal einer simplen Pistole, genauer einer Tsunami Nue, bedient haben, um gegen den Supercyborg anzustinken. Bei seiner waghalsigen Aktion in Cyberpunk 2077 hat der Fan übrigens im Kampf keine besondere, erfolgversprechende Strategie verfolgt.

Stattdessen habe er auf eine Kombination aus viel Glück und noch mehr Durchhaltevermögen gesetzt. Falls euch eine solche Mega-Herausforderung zu anstrengend ist, könnt ihr wahlweise einfach die Füße hochlegen – und den Cyberpunk 2077-Kosmos bei entspannter Lektüre neu erleben.

Quellen: Reddit / Enisiph, TrueNova332, amaya-aurora