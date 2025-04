Cyberpunk 2077: Fans zweifeln an der Nintendo Switch 2 – „wird nicht klarkommen“

Auch die Open World von Cyberpunk 2077 wird also ihren Weg auf die Nintendo Switch 2 finden. Wie das Entwicklungsstudio CD Projekt RED gestern bekanntgegeben, aber auch im Rahmen der Nintendo Direct enthüllt wurde, wird der Release des beliebten Rollenspiels die Veröffentlichung der neuesten Spielkonsole des japanischen Videospielgiganten begleiten.

Genauer wird es sich um die Ultimate Edition von Cyberpunk 2077 handeln. Die wird neben dem Hauptspiel auch die Erweiterung Phantom Liberty beinhalten. Die Neuveröffentlichung soll „die Funktionen der Nintendo Switch 2 voll ausnutzen“, wie es in der Bekanntmachung heißt – sich dementsprechend sowas wie Bewegungssteuerung oder Touchscreen-Eingabe zunutze machen. Parallel wird in der Community emsig diskutiert, ob die neue Spielkonsole ein Cyberpunk 2077 wird technisch stemmen können.

Cyberpunk 2077: Diskussionen zur Leistungsstärke von Nintendo Switch 2

„Dieses Spiel wird auf der Switch [2] nicht gut laufen. […] Sie wird nicht klarkommen mit einem solchen Spiel [Cyberpunk 2077]“, schreibt beispielsweise ein*e Nutzer*in unter die entsprechende Bekanntgabe zum Release auf Twitter. Diese Wortmeldung spricht einen Punkt an, die ebenfalls mit spitzen Kommentaren zur befürchteten Bildwiederholrate aufgegriffen werden: „20 FPS?“, oder „Mit zehn Bildern pro Sekunde bei 360p“ sind keine seltenen User-Postings. Aber sind die Zweifel aus der Community wirklich gerechtfertigt?

Lesetipp: Ein wichtiges Upgrade für die Nintendo Switch 2 wird teurer

Wie performant Cyberpunk 2077 sein wird, oder grafisch brillant aussehen, lässt sich Stand jetzt natürlich nicht abschließend sagen – dazu gilt es, den Release am 5. Juni dieses Jahres abzuwarten. Allerdings lassen sich einige Beobachtungen treffen: Die Mindestanforderungen für Cyberpunk 2077 auf dem PC liegen bei einer CPU Core i7-6700 oder Ryzen 5 1600, einer GPU GTX 1060 (mit 6 GB VRAM) oder RX 580 (mit 8 GB VRAM), und 12 Gigabyte Arbeitsspeicher.

Zum Vergleich: In der Nintendo Switch 2 steckt eine eigens von Nvidia entwickeltes Ein-Chip-System, laut Leaks 12 GB Arbeitsspeicher. Für diese Ein-Chip-Lösung wird ein Nvidia T239-Chip mit DLSS-Unterstützung und Raytracing gehandelt, wie auch unsere englischsprachigen Kolleg*innen von Wccftech im Januar berichtet haben. Sollte die Switch 2 mit 12 GB Arbeitsspeicher etwa gerade mal die diesbezügliche Mindestvoraussetzung erfüllen, ist nachvollziehbar, wieso einige die potenzielle Performance der kommenden Konsole als zu schwachbrüstig empfinden.

Zuversicht aus der Community

Wiederum auf Reddit sind viele Nutzer*innen zuversichtlich – was Kommentare abbilden wie: „Es [Cyberpunk 2077] läuft gut auf der Xbox Series S, sollte also auch auf der Switch 2 gut laufen“, oder „Die Switch 2 unterstützt DLSS und könnten leicht 60fps mit einer Mischung aus mittleren und hohen Einstellungen erreichen“. Schlussendlich bleibt es abzuwarten, wie sich ein Cyberpunk 2077 tatsächlich auf der Nintendo Switch 2 schlagen wird. Apropos Schlagen – könnt ihr bald eure Freund*innen in Mario Kart World.

Quellen: Twitter / @CyberpunkGame, @LoganBurkholde6, @ziademarcus, @JotaGamer05, Instagram / cyberpunkgame, Wccftech, Reddit / pickledgreatness, Deceptiveideas, Kenjionigod