Cyberpunk 2077 liefert ab sofort „filmische Atmosphäre“ – explosives Upgrade kostenfrei verfügbar

Diese neue Mod für Cyberpunk 2077 würde auch Michael Bay gefallen – denn Exploded Vehicles Smoke Overhaul VFX widmet sich einem explosiven Grafik-Effekt. Wie gewohnt auf der Modding-Plattform Nexus Mods eingeschlagen, verspricht die Kreation von Kreativkopf cradilyex „Cinematisch explodierende Fahrzeuge“.

Seit dem 30. August bereitgestellt, bringt dieser Gratis-Download schlanke 61 Kilobyte auf die Waage. Und obwohl das Stück Software erst seit wenigen Tagen verfügbar ist, wurde es schon über 5.000 Mal heruntergeladen (Stand: 3. September). Was kann diese Mod also – außer viel Rauch aufwirbeln?

Cyberpunk 2077: rauchige Modifikation

Die Mod Exploded Vehicles Smoke Overhaul VFX liefert zuvorderst „eine chaotische und filmische Atmosphäre„, wie in der dazugehörigen Beschreibung auf Nexus Mods heißt. Erreicht wird das – wie eingangs erwähnt – mit neuen, spektakulär aussehenden Rauch-Effekten bei explodierten Fahrzeugen in Cyberpunk 2077. Die in der Beschreibung angehängten Vergleichsbilder zeigen gut sichtbar, was euch diese Modifikation liefert.

Die Vorher-Nacher-Bilder bilden eine altvertraute Spielszene aus Cyberpunk 2077 ab: Eine Straßenschlucht, auf der drei nebeneinanderstehende, brennende Fahrzeuge stehen. Auf dem Screenshot mit der Vanilla-Version des Open-World-Action-Adventure-RPGs, ist der aus den Karossen aufsteigende Rauch kaum zu sehen. Hingegen auf jener Abbildung, bei der die Mod von cradilyex im Einsatz ist, steigen dicke, grauschwarze Rauchschwaden in den Himmel. Wem dieser Download zu viel Rauch macht, sollte sich die ebenfalls verfügbare Lite-Version angucken.

Lesetipp: Rätselhafte Ankündigung zu Cyberpunk 2077 macht Fans Hoffnung

Die Modifikation wird zusätzlich in sogenannten Smoke Lite-Versionen zum Download auf Nexus Mods angeboten. Auch hier bleibt die Menge der auf die Festplatte zu schubsenden Datei überschaubar. Gerade mal 60 KB bringt Dark Smoke Lite auf die Waage. Bei der noch dunkleren Ausgabe namens Black Smoke Lite sind es nur 61 KB. Anders gesagt: Das Download-Paket bleibt so oder so überschaubar.

In der Kommentarspalte auf Nexus Mods applaudieren Spieler*innen dem Modding-Kleinod mit Wortmeldungen wie „[…] sieht episch und bedrohlich aus“ oder „Premium-Mod, Choom!“. Wollt ihr das Teil jetzt ebenfalls herunterladen, benötigt ihr – nebst des Hauptspiels Cyberpunk 2077, versteht sich – ein Profil auf Nexus Mods. Ein solches lässt sich mit einer gültigen Mailadresse aber ratzfatz einrichten. Weitere, grafische Glanzpunkte in Cyberpunk 2077 besorgt wiederum ein anderes Grafik-Upgrade.

Quellen: Nexus Mods / cradilyx, captnfuzz, Blazeslayer1001