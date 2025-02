Cyberpunk 2077: Für Fans der Open World beginnt der Monat mit überraschendem Geschenk

Die dystopische Zukunftsvision von Cyberpunk 2077 ist nicht nur unglaublich groß, sondern auch mit lebendig ausgestalteten Charakteren bevölkert. Wer könnte jemals die talentierte Technikerin Judy Alvarez mit ihren markanten Tätowierungen vergessen? Oder die resolute, scharf schießende Panam Palmer? Ganz zu schweigen von dem von Hollywood-Superstar Keanu Reeves verkörperten Johnny Silverhand …

Wieso die Aufzählung? Weil ihr längst selbst in diese und andere, ikonische Charaktere nicht nur aus Cyberpunk 2077 schlüpfen könnt – dank offiziellem Cosplay-Guide. Derselbe wird jetzt zusätzlich und kostenlos ergänzt um: eine weitere Cosplay-Anleitung für den Charakter Rita Wheeler. Doch was umfasst diese Anleitung eigentlich konkret?

Cyberpunk 2077: Cosplay-Anleitung zu Rita Wheeler herunterladen

Rita Wheeler wurde also der offiziellen Cosplay-Bibliothek von CD Projekt Red hinzugefügt. Am 29. Januar dieses Jahres verkündete der offizielle Twitter-Account @CyberpunkGame dazu: „Schließe dich Mox an und werde dank unseres brandneuen Cosplay-Guides für Rita Wheeler zum Inventar von Lizzies Bar!“ Dann wird noch augenzwinkernd hinterhergeschoben: „Mit deinem zuverlässigen Carbon-Baseballschläger entscheidest du, wer reinkommt“.

https://twitter.com/CyberpunkGame/status/1884602448091746386

Wir erinnern uns: Rita Wheeler ist Türsteherin in Lizzie’s Bar, Treffpunkt für die sogenannte Mox-Gang. Diese Gruppierung hat es sich zur Aufgabe gemacht, Sexarbeiter*innen und andere, marginalisierte Personengruppen zu schützen. Äußerlich besticht Wheeler durch einen freizügigen, Punk-artigen Look mit lila gefärbten Haaren. Ein Styling, dass die oder der geneigte Cosplayer*in jetzt dank des neuen Guides noch besser nachahmen kann.

Der brandneue Cosplay-Guide für Rita Wheeler setzt sich aus insgesamt 29, reichlich bebilderten PDF-Seiten zusammen. Zu sehen bekommt ihr: Gesamtkörper-Bilder von Wheeler, neben Profil- oder Frontalaufnahmen ihres Kopfes, oder einzelnen Kleidungsstücken. So wurden etwa ihr Tank Top, ihre Hose und Schuhe oder der erinnerungswürdige Baseballschläger detailliert abgebildet. Auf der vorletzten PDF-Seite werdet ihr noch darüber informiert, wie ihr ein eigenes Cosplay von Rita Wheeler nutzen dürft – und wie nicht.

Wie dürft ihr euer Cosplay zu Rita Wheeler nutzen – und wie nicht?

Gestattet ist es laut CD Projekt Red beispielsweise, eure Cosplays auf „deinen eigenen Social-Media-Kanälen zur Schau zu stellen“, wie es heißt. Verboten hingegen etwa ist der Verkauf solcher eigenen Cosplays. Davon abgesehen, wird in der Kommentarspalte unter dem Twitter-Posting viel Fan-Liebe hinterlassen – und der Wunsch nach mehr Rita Wheeler zum Ausdruck gebracht. Dafür steht eine Wortmeldung wie „Ich wünschte, wir hätten mehr Rita im Spiel […]“.

Manche*r wünscht sich sogar, Wheeler hätte als „Begleiterin oder Romanzen-Option“ mehr Raum im Spiel bekommen. Wenn das nicht Fan-Liebe pur ist? Apropos Neues aus Night City: Mit Patch 2.21 ging das Jahr 2025 für Spieler*innen von Cyberpunk 2077 schonmal gut los …

