Cyberpunk 2077-Gerücht: „Heiliger Bimbam“ – Nächstes Kapitel für Open World-Knaller in Vorbereitung

Als 2023 der DLC Phantom Liberty für Cyberpunk 2077 aufschlug, wurde die Gaming-Welt hellhörig. Immerhin erzählte der Spionage-Thriller aus dem Hause CD Projekt RED nicht nur eine brandneue Geschichte, sondern fuhr zudem Hollywood-Schauspieler Idris Elba (Luther, Prometheus) auf – und konnte sowohl Fachpresse als auch Spieler*innen überzeugen. Dass ein weiterer DLC in der Mache ist, darauf spekulieren jetzt Fans.

Stein des Anstoßes sind gelistete Berufserfahrungen eines Mitarbeitenden des Entwicklungsstudios Virtuos. Der Developer hat sich in der Gaming-Branche einen Namen mit unterstützenden Arbeiten gemacht. So hat Virtuos an der Entstehung solcher Hochkaräter wie Dune: Awakening, The Outer Words, oder Star Wars Jedi: Fallen Order mitgewirkt. Außerdem am letztjährigen Update 2.2 zu Cyberpunk 2077 war das Studio mit Hauptsitz in Singapur beteiligt. Doch woher rührt jetzt der DLC-Verdacht?

Cyberpunk 2077: Schraubt Virtuos am nächsten DLC?

„Cyberpunk 2077 könnte einen neuen DLC bekommen“, twitterte beispielsweise der nicht unbekannte Insider @SynthPotato am 4. Juni dieses Jahres. Grund für die Annahme geben jetzt aufgetauchte Referenzen auf der Berufsplattform LinkedIn – genauer auf dem Profil eines Senior Writers von Virtuos. Auf diesem sind unter anderem vergangene und aktuelle Aufgabenbereiche der Person gelistet. Im Zeitraum April 2025 bis heute hat sich der Mitarbeitende wohl „die Art zu sprechen bei bestehenden Cyberpunk 2077-Charakteren angeschaut, um Dialogstellen in mehreren, neuen Nebenquests zu handhaben“, wie es heißt.

Twitter-Posting von @SynthPotato:

Eine Information also, die Fans von Night City gerade Hoffnung macht. In der Zwischenzeit hat der Mitarbeitende von Virtuos seine Angaben auf LinkedIn allerdings eingedampft auf ein Allgemeineres: „Zusammenarbeit mit Narrative Designern zwecks Erstellung schriftlicher Inhalte für verschiedene Projekte“. Der eindeutige Bezug zu Cyberpunk 2077 fehlt nun also. Dass CD Projekt RED demnach tatsächlich die Entwicklung eines weiteren DLC nach der Kooperation an Update 2.2 an Virtuos ausgelagert hat, wäre zumindest denkbar.

Nintendo Switch 2 & Reaktionen aus der Community

Dann wiederum hat CD Projekt RED in der Vergangenheit verkündet, man plane nach Phantom Liberty keine weiteren, großen Erweiterungen. Doch die Hoffnung stirb bekanntlich zuletzt – und so spekulieren beispielsweise auf Reddit Spieler*innen darauf, der Release von Cyberpunk 2077 für Nintendos Switch 2 könne bei den Macher*innen Anreize für weitere Spielinhalte geschaffen haben. Mancher wird mit einem Twitter-Posting wie „Heiliger Bimbam!“ trotz der hauchdünnen Faktenlage sogar vorzeitig euphorisch.

Denkbar auch, dass das The Witcher-Studio Virtuos nach der erfolgreichen Zusammenarbeit mit einem „mittelgroßen DLC“ betraut hat, wie beispielsweise @SynthPotato selbst vermutet. Für den Augenblick aber ist das Ganze mit einer ordentlichen Schippe Skepsis zu genießen – zumal jetzt Cyberpunk 2077 sowieso erstmal auf die Nintendo Switch 2 einkehrt.

