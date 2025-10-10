Cyberpunk 2077: Dieser Grafik-Download stellt das komplette Spiel nochmal auf den Kopf – komplett kostenlos

Zugegeben: Seitdem Cyberpunk 2077 im Dezember 2020 veröffentlicht wurde, ist bald ein halbes Jahrzehnt vergangen. Und dennoch erstrahlt Night City, gestützt von der RED-Engine, bis heute mit schön anzusehendem Grafik-Glanz – nicht zuletzt dank der umtriebigen Modding-Commmunity, die das Open-World-Action-Adventure-RPG immer wieder um neue, optische Glanzpunkte anreichert.

So jetzt wieder geschehen bei Digital Dreams, der Kenner*innen der Modding-Szene kein Unbekannter sein wird. Egal, ob Star Wars Battlefront 2, Fallout 4 oder doch Assassin’s Creed 2 und andere Blockbuster-Games – der trickreiche Modder kitzelt aus allen unseren Lieblingsspielen nochmal mehr raus. Dass ihr es dem Knaben komplett kostenlos gleichtun könnt, daran werden wir in seinem neuesten YouTube-Video zu CD Projekts Open World-Knüller aufs Eindrücklichste erinnert.

Cyberpunk 2077: Neues Video und viele Gratis-Mods

15 Minuten dauert das nigelnagelneue YouTube-Video von Modding-Tüfftler Digital Dreams. 900 Sekunden also – ums überdeutlich zu machen – während denen euch optisch beeindruckend gezeigt wird, was sich auch heute noch alles aus einem Cyberpunk 2077 herausholen lässt. In den Bewegtbildern brettern wir dann vor allem in Hochgeschwindigkeit auf zwei und vier Rädern über die Straßen von Night City. Kommentare unter dem Clip wie „unglaublich schön“ oder „Das sieht einfach großartig aus“ spiegeln die Begeisterung zum Gezeigten – das aber einen nachvollziehbaren Haken hat.

YouTube-Video zu Cyberpunk 2077 von Digital Dreams:

Die schlechte Nachricht zuerst: Damit ihr, mit Unterstützung hunderter Mods, nochmal genauso viel herauskitzelt aus Cyberpunk 2077, benötigt ihr naheliegenderweise leistungsstarke Hardware-Power. Im Video ist es eine RTX 5090 von Grafikkartenhersteller Nvidia, die im PC schwitzt. Wollt ihr es dem Modding-Bastler nachmachen, benötigt ihr eine ähnlich performante GPU in eurem PC, welche gerne vierstellige Kaufpreise aufrufen. Die gute Nachricht: Die von Digital Dreams genutzt Mods besorgt ihr euch „wie immer kostenlos“, so in der Video-Beschreibung betont.

Digital Dreams, welcher auf der beliebten Modding-Plattform Nexus Mods übrigens unter dem Alias haskeer212 auffindbar ist, stellt euch seine umfangreiche Modlist schon seit dem 31. Juli letzten Jahres kostenfrei zur Verfügung. Der 145 Kilobyte leichte Download besteht aus einem mehrseitigen PDF, worin euch dutzende und nochmals dutzende Modifikationen aufgeführt werden, derer sich Digital Dreams bei Cyberpunk 2077 bedient hat – alles ebenfalls kostenlos herunterladbar.

Einzige Voraussetzung ist, dass ihr einen Account auf Nexus Mods besitzt. Ein solcher lässt sich aber mit einer gültigen Mail-Adresse unkompliziert einrichten. Darüber hinaus sollte natürlich auch das Hauptspiel Cyberpunk 2077 auf eurer Festplatte parken, damit ihr selbst als Modding-Bastler*in durchstarten könnt. Apropos: Das war jetzt nicht das erste Mal, dass der Modding-Meister Cyberpunk 2077 grafisch aufgewertet hat.

