Cyberpunk 2077: Diese scharfe Grafik-Granate überrascht jetzt mit „Fotorealistischer Fahrt“

Dass das Open-World-Action-Adventure-RPG Cyberpunk 2077 auch jetzt, bald ein halbes Jahrzehnt nach Release, noch immer ein höchst ansehnliches Spiel von CD Projekt RED ist, steht außer Frage. Optisch zu beeindruckend ist das mithilfe der REDengine 4 hochgezogene Night City, als dass sich Spieler*innen mit Vorliebe für wuchtige Open Worlds daran sattsehen könnten.

Dessen ungeachtet bohrt ein Modding-Meister wie Digital Dreams die offene Spielwelt dieser spielerisch wertvollen Dystopie regelmäßig auf – was Schauwerte satt verspricht. Schließlich poliert die Person namhafte Blockbuster-Games regelmäßig grafisch auf, egal, ob die Meuchelmörder*innen aus Assassin’s Creed, das Ödland aus Fallout, oder eben jetzt erneut ein Cyberpunk 2077 – das nun vielleicht fotorealistischer denn je wirkt.

Cyberpunk 2077: Mit ReShade-Vorlage & über 300 Mods

Bei diesem neuesten YouTube-Video von Modder Digital Dreams ist eines sonnenklar: Das Leitthema lautet „Fotorealismus“. Der am 9. Juli auf der beliebten Streaming-Plattform hochgeladene Clip, hat eine Gesamtlänge von etwas mehr als sieben Minuten, ist zudem in vier Kapitel mitsamt dazugehöriger Zeitstempel unterteilt – die fast allesamt das Wörtchen „Fotorealismus“ mit sich führen. So geht’s beispielsweise bei „Fotorealistischer Fahrt bei Nacht in einem Lamborghini“ ab Minute 4:20 auf die Straßen von Night City. Oder etwa bei Minute 3:16 heißt es: „Fotorealistische Nachtfahrt mit einem KTM“. Aber seht selbst …

Neuestes YouTube-Video zu Cyberpunk 2077 von Digital Dreams:

Zugegeben: Wie Digital Dreams mit den verschiedensten Fahrzeugen durch das futuristisch anmutende Night City brettert, ist Fasching für die Augen – und auch in den YouTube-Kommentaren herrscht reger Zuspruch. Das zeigen euphorische Wortmeldungen wie „Die Neonlichter in dieser Szene sehen wirklich sehr realistisch aus“ bis hin zu „Sieht verdammt gut aus“. Wer sich also von dieser Grafik-Wucht hat wegblasen lassen, es jetzt einem Digital Dream gleichtun möchte, muss einige Punkte beachten.

Zunächst benötigt ihr selbstverständlich das Basisspiel Cyberpunk 2077 auf eurer Festfestplatte. Das entsprechende Reshade-Preset von Modder Digital Dreams dann ist auf dessen Ko-fi-Auftritt kostenpflichtig beziehbar. Aufwenden müsst ihr dafür mindestens eine Einmalzahlung von sieben Euro. Hingegen, mit welchen mehr als 300 Mods der Kreative das Rollenspiel-Epos aufgebohrt hat, entnehmt ihr seiner auf Nexus Mods bereitgestellten Modlist.

Zuletzt nicht zu vergessen: Eine ausreichend leistungsstarke Hardware sollte außerdem in eurem Rechner stecken, damit die Bildwiederholrate nicht ins Bodenlose herabsinkt. Beim Modder etwa ist die Flaggschiff-Grafikkarte GeForce RTX 5090 von Nvidia am Werk. Falls ihr euch jetzt mit eigenen Augen davon überzeugen wollt, wie Digital Dreams ein Fallout 4 wieder zum (sowohl grafischen als auch atomaren) Strahlen bringt, ist ein anderes seiner Mammutprojekte ans Herz zu legen.

