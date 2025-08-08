Cyberpunk 2077: Neuestes Grafik-Upgrade „ab sofort verfügbar“ – doch nicht für alle Fans

Jetzt ist schon wieder ein Update zum Rollenspiel-Blockbuster Cyberpunk 2077 aufgeschlagen. Erst am 16. Juli wurde das Update 2.3 herausgebracht – und jetzt am 5. August wurde eine weitere Neuerung nachgeschoben. Diese dürfte aber nur eine bestimmte Gruppe von Spieler*innen interessieren – diesen aber ein performanteres Spielerlebnis bescheren.

„AMD FidelitFX Super Resolution 4 ist ab sofort verfügbar für Cyberpunk 2077″, verkündete der offizielle Twitter-Account @CyberpunkGame. Hinter der etwas kryptisch klingenden Formulierung verbirgt sich einfach ausgedrückt die neueste Generation der Upscaling-Technologie des Grafikchip-Herstellers AMD. Doch was bringt AMD FSR 4 Besitzer*innen passender Hardware konkret?

Wieso dürfen sich Spieler*innen mit entsprechender, im Gaming-Rechner verbauter Grafikkarte also darüber freuen, wenn jetzt ein Upgrade für AMD FSR 4 für Cyberpunk 2077 auf dem PC erscheint? Die Vorteile von FSR der vierten Generation im Vergleich zur Generation drei sollten für Spieler*innen deutlich auf den Bildschirmen sichtbar sein. Denn dank eines überarbeiteten Ansatzes, der um Machine Learnings-Algorithmen ergänzt wurde, dürften die Bewegtbilder auf euren Monitoren detailreicher und ohne störende Partikeleffekte angezeigt werden.

Twitter-Posting zum Cyberpunk 2077-Upgrade:

Display content from Twitter An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wer sich nochmal ausführlich und fundiert aufbereitet über den Leistungszuwachs beim Sprung von Super Resolution 3 zu 4 informieren möchte, können wir ein fast viertelstündiges YouTube-Video unserer englischsprachigen Kolleg*innen von Digital Foundry ans Herz legen. Darin wird euch fachlich kompetent gezeigt, was das Upscaling-Verfahren FSR 4 mittels maschinellem Lernen hinzugewinnt, wie damit unschöne Ghosting-Effekte der Vergangenheit angehören sollten – und wieso sich sogar Bildstabilität und Detailtreue verbessert haben.

Wie eingangs angedeutet, solltet ihr aber bedenken: AMD FidelityFX Super Resolution 4 wird, was kaum verwundern dürfte, exklusiv von bestimmten Grafikkarten aus dem Hause AMD unterstützt – genauer von Grafikkarten der Radeon RX 9000-Serie. Andere, aktuell beliebte Blockbuster-Games, welche von FSR 4 profitieren, sind beispielsweise Call of Duty: Black Ops 6, Horizon Forbidden West oder Space Marine 2 – wie beim Chiphersteller nachzulesen steht. Wobei von Hardwareherstellern selbst herausgegebene Datenblätter natürlich immer mit einer gewissen Portion Skepsis zu begegnen ist.

Lesetipp: Fanliebling aus dem Cyberpunk 2077-Kosmos erstmals spielbar

Obwohl sehr wahrscheinlich bei längst nicht allen Spieler*innen von Cyberpunk 2077 eine mehrere hundert Euro schwere Grafikkarte der Radeon RX 9000-Serie im Rechenknecht schuftet, sind es offenbar doch nicht wenige – woraufhin zumindest mehrere, euphorische Wortmeldungen unter dem Twitter-Posting schließen lassen. Dafür stehen Kommentare wie „Nice, endlich“ oder „Großartige Neuigkeiten für Gamer“. Wer hingegen wirklich keinen müden Eurocent übrig hat, erst recht für keine Power-GPU, kann noch immer mit einem Gratis-Spiel aus dem Cyberpunk 2077-Universum komplett kostenfrei durchstarten.

Quellen: Twitter / @CyberpunkGame, @_HoRRoRhamsteR_, @Gro3_, YouTube / @DigitalFoundry, AMD