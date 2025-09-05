Cyberpunk 2077: Dieses Grafik-Upgrade „sieht wirklich beeindruckend aus“ – aber nicht bei allen

Dass das Open-World-RPG Cyberpunk 2077 bereits in seiner Standardausführung kein unansehnliches Spiel ist, dürften alle wissen, die ein gesundes Paar Augen im Kopf haben. Ebenso bekannt müsste sein, wie umtriebig die Modding-Community ist – wenn einige der raffiniertesten Modder*innen sogar aus diesem Rollenspiel-Blockbuster von CD Projekt RED grafisch nochmal mehr herauskitzeln.

Einer, über den wir an dieser Stelle wiederholt berichtet haben, hört auf das klingende Pseudonym Digital Dreams. Egal, ob Fallout 4, Assassin’s Creed 2 oder Star Wars Battlefront 2: Dieser Kreativschaffende versteht sich darauf, aus bereits schön anzusehenden Blockbuster-Titeln neue, optische Highlights herauszupressen – so jetzt auch wieder passiert mit Cyberpunk 2077 …

Cyberpunk 2077: Der Meister-Modder sorgt für neue Glanzpunkte

„Dieses Cyberpunk 2077 sieht wirklich beeindruckend aus„, titelt der namhafte Modder Digital Dreams in sein eigenes YouTube-Video – und beweist damit gesundes Selbstbewusstsein. Schließlich hat der Macher über Monate hinweg immer wieder belegt, dass er ohne Unterbrechung große Spiele um noch größere Schauwerte ergänzt. Die Community pflichtet Digital Dreams übrigens größtenteils bei, was YouTube-Kommentare zeigen wie „Episch wie immer“ oder „Endlich bist du zurück“. Aber sehr selbst …

YouTube-Video von Digital Dreams:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was dieser YouTube-Clip mit einer Gesamtlänge von wenig mehr als acht Minuten zeigt, ist einerseits eine motorisierte Spritztour durch Night City, andererseits lässt die Grafik auch jetzt noch die Kinnladen hinunter klappen – bald fünf Jahre nach Release. Bedenkt allerdings: Damit ihr es Digital Dreams gleichtun könnt, benötigt ihr eine entsprechend leistungsstarke Hardware. Im YouTube-Video war es eine GeForce RTX 5090 – bei weniger performanten Chips dürfte die Grafik vergleichsweise enttäuschend ausfallen, oder die Bildwiederholrate auf Talfahrt gehen.

Lesetipp: Neuestes Cyberpunk 2077-Upgrade überrascht mit Knaller-Grafik

Was hingegen Unmut in den Kommentaren auslöst, ist, wenn nicht auf den ersten Blick ersichtlich ist, welche Mod genau bei Digital Dreams Verwendung fand – was Wortmeldungen zeigen wie „Was für eine […] Mod?“. Dankenswerterweise lieferte der Modder direkt selber die Antwort: „[…] das ist die Alternatives Wetter-Mod, die ich immer verwende […]“. Der Kreative bezieht sich damit auf eine jener Mods, die auf einer seiner kostenlosen Mod-Listen aufgeführt sind – verlinkt in der Beschreibung des YouTube-Videos.

Kostenpflichtig allerdings ist die ReShade-Vorlage des Modders, welche für Interessierte auf dessen Ko-fi-Auftritt abrufbereit steht. Wer hingegen in Augenschau nehmen möchte, was grafisch noch alles in Brechstangen-Badboy Gordon Freeman drinsteckt, wenn Raytracing drüber bürstet, sollte jetzt nochmal den Zug nach Black Mesa in Half-Life besteigen.

Quellen: YouTube / @DigitalDramsyt, @TheScure, @Byran-ys8im, @gurugeorge, ko-fi.com